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    30 июня 2026, 14:55 • Новости дня

    Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В секторе Газа израильские военные ликвидировали одного из командиров движения «Исламский джихад», которого связывают с нападением 7 октября и удержанием заложников, сообщили в армии Израиля.

    Армия обороны Израиля сообщила об устранении в секторе Газа одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад». Операция прошла во вторник и была направлена против боевика, причастного к нападению на Израиль 7 октября 2023 года и удержанию израильских заложников, пишет РИА «Новости».

    В официальном заявлении пресс-службы армии говорится: «Силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста «Исламского джихада» Талала Джабера Абд аль-Аала, командовавшего террористической ячейкой, проникшей на территорию Израиля во время атаки 7 октября и участвовавшего у удерживании заложников на протяжении всей войны». В сообщении уточняется, что он руководил группой, прорвавшейся в Израиль в день начала конфликта.

    Военные подчеркнули, что перед нанесением удара по цели в секторе Газа были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения. Другие подробности операции в пресс-релизе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные освободили четырех заложников во время операции в секторе Газа.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что совместно с ШАБАК точечным ударом ликвидировал в Хан-Юнисе командира военной разведки ХАМАС, причастного к подготовке атаки 7 октября.


    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    28 июня 2026, 13:58 • Новости дня
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский кабмин одобрил резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армян, сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, несколькими днями ранее выступивший с этой инициативой.

    Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи, сообщает ТАСС. Инициатором документа выступил глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар.

    «Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании геноцида армян», – заявил министр в распространенном видеообращении. По его словам, эти трагические события привели к гибели 1,5 млн человек и разрушению культурного наследия.

    Саар выразил благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим членам кабинета за поддержку инициативы. Он подчеркнул, что принятие этого решения является моральным долгом еврейского государства.

    Геноцидом армян называют массовое истребление и депортацию армянского населения в 1914-1918 годах. Турция признает факт гибели людей, но категорически отвергает термин «геноцид» и оспаривает число жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара. В апреле президент России Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины трагедии. Архиепископ Езрас назвал всеобщее признание геноцида святым долгом армян.

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    29 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

    Китайские военные показали перспективный истребитель шестого поколения J-36

    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Национально-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения, способного составить конкуренцию американским стелс-разработкам.

    Китайские военные показали кадры с новым боевым самолетом в видеоролике, посвященном десятилетию транспортника Y-20, передает Bloomberg.

    В опубликованном материале военные обсуждают дозаправку самолетов, упоминая бомбардировщик H-6 и загадочный «Маленький шестой», после чего в кадре появляется аппарат с характерным крылом в форме листа гинкго, напоминающий разрабатываемый J-36.

    «Капитан, кого мы сегодня заправляем? Сначала «Шестого мастера» (H-6), затем «Маленького шестого» (шестое поколение)», – говорится в видео.

    Этот ролик стал первым официальным намеком на реализацию программы создания истребителя следующего поколения, о которой ранее судили лишь по неофициальным материалам из соцсетей. В конце 2024 года появление подобных кадров уже вызвало рост акций оборонных компаний.

    Ожидается, что новые истребители превзойдут пятое поколение благодаря улучшенной малозаметности, увеличенной дальности полета и возможности взаимодействия с беспилотниками. Эксперты полагают, что Китай разрабатывает два прототипа: более крупный J-36 от AVIC Chengdu и компактный J-50 от AVIC Shenyang, хотя официально Пекин не подтверждал существование ни одного из них.

    Прогресс Китая происходит на фоне аналогичных разработок в США и Европе. Американские ВВС планируют поднять в воздух свой F-47 к 2028 году, а европейская программа Future Combat Air System столкнулась с трудностями из-за разногласий между подрядчиками. Тем временем Британия, Япония и Италия продолжают работу над проектом Global Combat Air Program.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай продемонстрировал боевую машину шестого поколения Chengdu J-36.

    В том же месяце американская компания Boeing приступила к производству новейшего истребителя F-47 для ВВС США.

    В начале июня лидеры Германии и Франции объявили о прекращении совместного европейского проекта по созданию аналогичного самолета FCAS.

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    29 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем

    Белоусов: Эффективность войск беспилотных систем втрое выше обычных расчетов

    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    @ Александр Казаков/ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России продемонстрировали высокую результативность, передает РИА «Новости».

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Кроме того, Белоусов сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По его словам, дополнительные средства направлены на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Ранее в мае министру обороны Андрею Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток».

    В создаваемых войсках беспилотных систем появятся опытные казачьи подразделения.

    В прошлом году Министерство обороны сформировало специальные управления этих войск в зоне проведения спецоперации.

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    29 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками

    Белоусов: В России активно внедряются мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия активно внедряет мобильные огневые группы для защиты от БПЛА и формирует общую цифровую среду для повышения осведомленности войск на поле боя, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений для противодействия беспилотникам, передает ТАСС.

    «Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Кроме того, с апреля в стране формируется единая информационная база для отслеживания атак дронов. По словам министра, сейчас действует жесткое правило: радиолокационная станция считается неэффективной, если ее данные не поступают в общую сеть.

    Войска уже получают специальное программное обеспечение, позволяющее на тактическом уровне находить цели и управлять боем. Командирам расчетов и в боевые машины выдано большое количество планшетов, которые связывают всю технику и пункты управления в единый цифровой контур.

    Ранее Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии.

    Отечественные FPV-перехватчики «Елка» вынудили украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    Также Белоусов сообщил, что созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    28 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Нетаньяху выступил за признание Израилем геноцида армян в Османской империи

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает инициативу главы МИД страны Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи.

    «Я не воздерживался от признания и определенно поддерживаю его», – приводит слова премьера ТАСС.

    Саар объявил, что планирует вынести на утверждение израильского правительства и парламента проект резолюции о признании геноцида армян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент Турции назвал израильского премьера настоящим проклятием для собственного народа.

    Осенью 2024 года турецкий лидер поддержал решение Международного уголовного суда об аресте Нетаньяху.

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    29 июня 2026, 08:25 • Новости дня
    Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана

    Премьер Израиля Нетаньяху пообещал пожаловаться США на угрозы Эрдогана

    Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана
    @ Tomer Neuberg/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал совершенно недопустимыми регулярные угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана и выразил готовность обратиться за поддержкой к США.

    Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подверглись жесткой критике на заседании кабмина еврейского государства, передают «Вести».

    Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что готов обратить внимание американских союзников на агрессивную риторику турецкого лидера.

    «Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», – констатировал премьер-министр.

    Ранее Эрдоган не исключил сценария, при котором Турция может войти на израильскую территорию.

    В апреле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю возможными военными действиями.

    На следующий день президент Турции заявил о недопустимости угроз со стороны еврейского государства.

    В ответ глава израильского МИД Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    29 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами

    Bloomberg: Британия построит шесть гибридных кораблей для управления дронами

    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    @ Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо классических эсминцев британский флот пополнится новыми гибридными судами, которые с начала 2030-х станут плавучими центрами управления беспилотниками.

    Британия решила отказаться от планов по замене стареющих боевых кораблей новыми эсминцами, вместо этого планируется закупить не менее шести так называемых универсальных боевых судов для подготовки вооруженных сил к современной войне, передает Bloomberg.

    Новые гибридные корабли придут на смену нынешнему флоту эсминцев Type 45, их поставки ожидаются с начала 2030-х годов. Прежние планы по созданию эсминца Type 83 реализованы не будут.

    В заявлении министерства обороны отмечается сдвиг в сторону использования дронов вместо традиционной техники. Новое судно будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами в воздухе, на поверхности и под водой. Цель состоит в расширении радиуса действия, устойчивости и огневой мощи Королевского флота без пропорционального увеличения экипажа или затрат.

    «Эти универсальные боевые суда предоставят нашим преданным морякам гибридные корабли, которые спроектированы и построены с учетом возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил министр обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Великобритании закупят как минимум шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Ранее премьер-министр страны Кир Стармер планировал выделить на финансирование вооруженных сил дополнительные средства в размере до 15 млрд фунтов стерлингов.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Комментарии (5)
    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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