Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

«До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.