МИД Катара сообщил о прибытии американской делегации для встреч с посредниками

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, проведение двусторонней встречи на высоком уровне между Вашингтоном и Тегераном не входит в планы сторон, передает РИА «Новости».

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции во вторник.

Накануне МИД Ирана опроверг планы проведения прямых переговоров с американской стороной в Катаре.

Ранее глава турецкой дипломатии Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможные сложности переговорного процесса.

В середине июня президенты России и США по телефону затронули тему готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном.