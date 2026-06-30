  • Новость часаОчереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов
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    Украинский террор вошел в историю Монако
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
    Российских фигуристов вернули на международные турниры
    Лантратова: На Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области
    В Москве похоронили бывшего министра обороны Сергея Иванова
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Песков сообщил о готовности России импортировать топливо
    30 июня 2026, 14:01 • Новости дня

    В ДТП Кемеровской области погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авария с участием пассажирского транспорта и грузового автомобиля произошла в Кузбассе, погиб один человек, 10 человек госпитализированы, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В Кемеровской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один человек, еще 10 получили различные травмы.

    Пострадавших доставили в медицинские учреждения региона для оказания необходимой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один человек погиб при столкновении вахтового автобуса и грузовика под Тюменью.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    30 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Матвиенко: Кандидаты «Единой России» на выборах представляют партию президента

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с активистками «Женского движения Единой России» инициативы для новой Народной программы, включая поддержку участников спецоперации.

    Представители «Единой России» на выборах в Госдуму должны помнить, что они представляют партию президента и великой России, сказала Матвиенко на встрече с активистками «Женского движения Единой России», передает РИА «Новости».

    «Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию – партию нашего президента, партию нашей великой России», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

    Она отметила важность расширения женского представительства в органах власти и добавила, что женщины-управленцы способны выстроить прочную нить доверия между обществом и государством.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что из 2,6 млн членов «Единой России» 1,6 млн составляют женщины.

    Главной темой встречи стало обсуждение предложений в новую Народную программу, в частности, инициатив по поддержке участников спецоперации и их семей. Так, прозвучали идеи расширить программы психологической помощи на семьи защитников, а периоды военной службы по контракту засчитывать в стаж госслужбы.

    Кроме того, участницы выдвинули предложения по развитию социальной политики, здравоохранения и образования. Среди них – создание круглосуточных групп в детсадах для одиноких матерей, введение бесплатной продленки для школьников до 14 лет и создание на портале госуслуг помощника «Календарь здоровья». Матвиенко поблагодарила участниц за конструктивный диалог и неравнодушие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России».

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    29 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

    Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ

    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    @ mos.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Выбор между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ во многом зависит от того, какую именно профессию хочет получить школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов, комментируя затруднения отличницы при выборе вуза.

    Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.

    «Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.

    При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

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    29 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

    Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инцидент с применением огнестрельного оружия в немецком городе Штаде произошел из-за выяснения личных отношений, сообщает Der Spiegel.

    Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

    Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

    Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

    В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.

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    30 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной ночной атаки украинских дронов на Московскую область загорелся жилой дом, погиб полугодовалый ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.

    «К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.

    Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.

    Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.

    Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.

    В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.

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    29 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках проблемой с глазами

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден надеть солнцезащитные очки на официальном приеме в Париже из-за проблем со здоровьем, сообщили СМИ.

    Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера, Эммануэль Макрон встретил султана Омана Хейсама бин Тарика в затемненных очках из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».

    «Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика… Это снова «проблема с глазом»», – сообщили в окружении французского лидера.

    В понедельник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил темные очки главы государства пощечиной от супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

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    30 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»

    «Коммерсантъ» сообщил о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»

    Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство может разрешить до июля 2027 года выпуск и обращение бензина и дизтоплива пониженного стандарта – «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Это следует из проекта постановления. Мера рассматривается для насыщения внутреннего рынка.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок бензина и дизельного топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ».

    Данная мера призвана предотвратить дефицит горючего. Кроме того, чиновники обсуждают вероятность импорта бензина с ограничением содержания метанола до 3%.

    Реализация топлива класса «Евро-2» находилась под запретом с 2013 года. Однако осенью 2025 года кабинету министров пришлось разрешить ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать продукцию стандарта «Евро-3».

    «Ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином», – рассказал источник издания в отрасли.

    Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отметил, что использование устаревшего горючего несет риски для современных двигателей. При этом значительная часть автопарка в регионах все еще способна потреблять низкокачественное топливо без серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала импорт бензина из-за рубежа для стабилизации внутреннего рынка.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж топлива.

    Президент Владимир Путин призвал принять дополнительные меры стабилизации внутреннего рынка топлива.

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    30 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Мария Иванова

    В результате взрыва в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, который причастен к мошенническим кол-центрам; к попытке его устранения имеют отношение киевские власти, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

    Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

    Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести

    Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».

    В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»

    Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».

    Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.

    Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.

    Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».

    «Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.

    Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.

    Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».

    «Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.

    И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».

    Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.

    Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.

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    29 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной
    Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, рассказал о причинах развода с бывшей супругой и объяснил, почему не стал откладывать расторжение брака.

    Отвечая на вопрос о разводе, который произошел в 2024 году, что был объявлен в России Годом семьи, Дронов отметил, что, несмотря на публичный образ, он остается обычным человеком, передает Lenta.ru. По словам певца, он не хотел формально сохранять отношения ради соответствия общественным ожиданиям.

    «Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть», – заявил певец. Артист подчеркнул, что решение о завершении брака было связано с личными обстоятельствами, а не с желанием придерживаться определенного общественного образа.

    Также SHAMAN рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. По его словам, новые отношения начались в декабре 2024 года, в конце Года семьи. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», – сказал певец.

    В ноябре прошлого года пара расписалась в одном из ЗАГСов Донецка. Глава Лиги безопасного интернета назвала этот город единственно возможным местом для бракосочетания. До свадьбы певец охарактеризовал Мизулину настоящей находкой.

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    30 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако

    Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе

    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. Произошедший инцидент – только начало противостояния украинского олигархата на территории Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Монако произошел первый в истории королевства теракт.

    «Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.

    Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.

    По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

    Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».

    Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

    Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

    В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

    Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

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    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    30 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Польша отказалась передавать Киеву истребители из-за спора о технологиях

    Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии после того, как соседнее государство нарушило договоренности и отказалось делиться технологиями создания беспилотников.

    Варшава отменила передачу военных самолетов соседнему государству из-за нежелания украинской стороны делиться разработками, передает РИА «Новости».

    Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVN раскрыл подробности неудавшейся двусторонней сделки.

    Ранее польское военное ведомство планировало отдать Киеву оставшиеся истребители. «Я предложил очень партнерский подход: МиГи в обмен на дроны, и украинцы сначала приняли это», – рассказал глава министерства.

    Позднее украинское руководство решило выйти из соглашения и разорвало достигнутые договоренности. В результате Варшава оставила воздушные суда у себя, поскольку так и не получила обещанные технологии для развития собственной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29.

    Украинские власти отказались принимать эти самолеты без предварительной модернизации за счет польской стороны.

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    29 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Словаки отказались голосовать за лишение Фицо привилегий

    В Словакии спрогнозировали срыв референдума о лишении Фицо пожизненных выплат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по отмене привилегий главы словацкого правительства Роберта Фицо рискует провалиться из-за низкой явки, которая ожидается на уровне чуть более четверти избирателей, следует из результатов исследования социологического агентства Ipsos.

    Ожидаемое количество участников плебисцита составит всего 26,5%, что не позволит признать его результаты действительными, передает РИА «Новости». Само голосование назначено на 4 июля.

    Инициатива оппозиции предполагает отмену пожизненного содержания Фицо. Кроме того, гражданам предложат высказаться о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального антикриминального агентства, ранее упраздненных кабинетом министров.

    «Собираются принять участие в референдуме 26,5% опрошенных, 73,5% – участвовать в референдуме не планируют», – говорится в исследовании для издания Dennik N. Эксперты допускают дальнейшее снижение активности избирателей на фоне сезона отпусков и слабой информационной кампании.

    Для признания процедуры состоявшейся требуется участие более 50% граждан. За всю историю страны успешным оказался лишь один из девяти референдумов – голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года собрало свыше 52% голосов.

    В мае этого года словацкий премьер-министр посетил Москву для участия в праздновании Дня Победы. После этого визита европейские политики обрушились с критикой на главу правительства.

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