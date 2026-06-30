Власти Москвы сообщили о раздаче воды бездомным из-за жары

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители департамента труда и социальной защиты населения Москвы предупредили о грядущей жаре и мерах помощи уязвимым категориям граждан, передает АГН «Москва».

Мобильные бригады диспетчерской службы усилят контроль за состоянием людей без определенного места жительства.

«1 и 2 июля температура воздуха в Москве может достигнуть 31 градуса. Это особенно опасно для бездомных людей, потому что большую часть времени они проводят на открытом воздухе. Людям, которые оказались на улице без крыши над головой, помогает «Социальный патруль» – отделение мобильных бригад диспетчерской службы», – сообщили в ведомстве.

Специалисты регулярно патрулируют столичные парки, скверы и центральные улицы, предлагая поддержку нуждающимся. Кроме того, бригады оперативно реагируют на звонки неравнодушных жителей города. Руководитель диспетчерской службы «Социального патруля» Центра имени Глинки Дмитрий Блинов отметил, что при признаках перегрева сотрудники немедленно вызывают скорую помощь.

Бездомным предлагают не только питьевую воду, но и комплексную поддержку в Центре социальной адаптации имени Глинки. Там можно получить ночлег, принять душ, а также рассчитывать на помощь в трудоустройстве и возвращении к нормальной жизни. Воду также раздают в приемных отделениях на Иловайской и Ижорской улицах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за 30-градусной жары.

Ранее столичные власти раздали пассажирам транспорта более 5 тыс. литров бесплатной питьевой воды.

Департамент транспорта настоятельно рекомендовал автомобилистам употреблять достаточное количество жидкости для защиты от зноя.