Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры

МИД Ирана сообщило о нарушении меморандума ООН

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.