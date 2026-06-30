Навредивший отношениям с Грузией посол Германии завершил работу в Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с этим заявил, что «традиционно между Германией и Грузией были особые связи, и Германия в начале 1990-х сыграла очень большую роль в развитии нашей страны, за что мы благодарны».
«Фишер был единственным послом Германии, который не только ничего не сделал для развития отношений, а только вредил им», – указал он.
«Это вызывает большое сожаление, и мы надеемся на возвращение отношений на прежний уровень, что очень важно для Грузии», – заявил Ираклий Кобахидзе.
«У нас большое желание восстановить дружеские отношения с Германией», – заявил премьер-министр Грузии.
Напомним, ранее в Тбилиси посла Германии обвинили в ксенофобии.
Кроме того власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии.