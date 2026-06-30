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    30 июня 2026, 09:41 • Новости дня

    Навредивший отношениям с Грузией посол Германии завершил работу в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, открыто поддерживавший радикальную оппозицию и критиковавший власти страны, завершил работу в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с этим заявил, что «традиционно между Германией и Грузией были особые связи, и Германия в начале 1990-х сыграла очень большую роль в развитии нашей страны, за что мы благодарны».

    «Фишер был единственным послом Германии, который не только ничего не сделал для развития отношений, а только вредил им», – указал он.

    «Это вызывает большое сожаление, и мы надеемся на возвращение отношений на прежний уровень, что очень важно для Грузии», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «У нас большое желание восстановить дружеские отношения с Германией», – заявил премьер-министр Грузии.

    Напомним, ранее в Тбилиси посла Германии обвинили в ксенофобии.

    Кроме того власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии.

    29 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

    Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инцидент с применением огнестрельного оружия в немецком городе Штаде произошел из-за выяснения личных отношений, сообщает Der Spiegel.

    Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

    Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

    Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

    В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.

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    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    28 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    Bild: Сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Недавний сбой на немецкой железной дороге продемонстрировал неготовность логистической инфраструктуры Германии к оперативной переброске войск и техники НАТО в случае военного кризиса, пишет Bild.

    «Прекращение железнодорожного сообщения выявило критическую слабость НАТО. В среду вечером внутренний сбой в железнодорожной радиосистеме парализовал все движение поездов», – указывает Bild, отметив, что сбой «выявил критическую слабость НАТО».

    Издание отмечает, что в случае конфликта ФРГ должна стать для НАТО ключевым транспортным узлом для быстрой переброски вооружений и личного состава на восточный фланг альянса, передает ТАСС.

    «В случае чрезвычайной ситуации Бундесвер не сможет положиться на железную дорогу. Железнодорожная сеть к этому пока не готова, а сотрудники компании не обучены», – заявил профессор инженерных наук из Высшей школы техники и экономики Берлина Кристиан Беттгер.

    Эксперт подчеркнул, что инфраструктура и персонал вряд ли готовы к современным угрозам, таким как появление беспилотников над диспетчерскими пунктами.

    Беттгер также призвал разработать резервные маршруты и подготовить обходные пути. По его мнению, это необходимо на случай возможного разрушения основных транспортных магистралей во время кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме. Масштабные неполадки в работе немецкой железнодорожной сети произошли из-за технических проблем при обновлении системы связи.

    В прошлом году Бундесвер начал закрытые переговоры с крупными гражданскими компаниями для логистической поддержки войск.

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    30 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    @ REUTERS/Cesar Olmedo

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной после победы футболистов национальной сборной над соперниками из Германии.

    «Объявляю национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года», – приводит РИА «Новости» выдержку из указа Сантьяго Пеньи в соцсети X.

    Президент Парагвая поблагодарил футболистов за доставленную радость и объединение миллионов соотечественников под одним флагом. Основное время матча в Бостоне завершилось вничью. Голами отметились парагваец Хулио Энсисо и немец Кай Хаверц.

    В серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались точнее, победив со счетом 4:3. Четвертого июля в Филадельфии команда встретится с победителем игры между сборными Франции и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    28 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Жители Германии перешли на ночной образ жизни из-за аномальной жары

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Германии массово переходят на ночной образ жизни из-за аномально высоких температур, парализовавших дневную активность, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в минувшую субботу улицы крупных мегаполисов, таких как Берлин, Мюнхен и Гамбург, практически полностью опустели в светлое время суток, поскольку люди предпочитали прятаться от зноя в домах, передает РИА «Новости».

    «Кто в субботу прогуливался по улицам многих городов, тот заметил, насколько они опустели. Популярные места выглядели так, словно они вымерли. Только вечером, когда температура пошла на спад, жизнь в городах начала снова пробуждаться», – отмечает издание.

    Настоящее оживление начиналось лишь с наступлением сумерек, когда парки, набережные и открытые террасы заполнялись людьми даже после полуночи.

    Немецкая метеослужба зафиксировала в субботу температурный рекорд в 41,5 градуса Цельсия в населенном пункте Мекерн-Древиц. По данным метеорологов, отметку в 40 градусов преодолели сразу 46 метеостанций по всей стране, а на 250 пунктах наблюдения были обновлены исторические температурные максимумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей из-за рекордной жары.

    Накануне западные СМИ спрогнозировали столкновение 193 млн европейцев с экстремальными температурами.

    Аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек.

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    28 июня 2026, 04:57 • Новости дня
    Полиция Берлина применила водометы для охлаждения людей из-за рекордной жары

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Берлина полиция включила водометы, для охлаждения жителей и туристов из-за аномальной жары, пишет Tagesspiegel.

    Немецкая метеослужба зафиксировала сначала 39,2 градуса, а позже температура поднялась до 39,5 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Кепенике и составлял 38,6 градуса, в соседнем Потсдаме в субботу отметили уже 39,9 градуса, пишет Tagesspiegel.

    Чтобы помочь людям в зной, полиция вывела на улицы два водомета. Один из пунктов охлаждения организовали у Бранденбургских ворот.

    Аномальная жара ударила и по инфраструктуре. На автомагистрали А2 между федеральной землей Бранденбург и Саксония-Анхальт возникли дорожные повреждения. Представитель полиции рассказал, что из-за разрушений приходится закрывать развязки и направлять транспорт по загородным дорогам. Правоохранители отмечают, что на некоторых отрезках трассы покрытие разрушено настолько, что безопасное движение по ним уже невозможно.

    В самой столице из-за рекордной жары в субботу вышло из строя множество светофоров, что дополнительно осложнило дорожную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной охватил европейские страны и унес жизни более 200 человек.

    В Бельгии власти железных дорог из-за аномальной жары отменили свыше 100 пассажирских поездов.

    В Великобритании сильная июньская жара вынудила больницы свернуть плановую помощь и поставить под угрозу тысячи операций.

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    28 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Власти Германии заявили об огромном ущербе экономике из-за жары

    Tекст: Ольга Иванова

    Аномально высокие температуры и нехватка воды наносят серьезный удар по немецкой промышленности, требуя масштабной перестройки городов в ближайшие десятилетия.

    «Жара наносит огромный ущерб нашей экономике», – заявил министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер в интервью газете Handelsblatt, передает РИА «Новости». Для борьбы с экстремальными погодными условиями потребуется масштабная перестройка немецких городов, рассчитанная на четверть века.

    По словам чиновника, планируется увеличить количество деревьев и зеленых насаждений, создать больше тенистых зон и сократить площади асфальтового покрытия. Такие меры позволят лучше удерживать влагу на городских территориях. Засухи и падение уровня грунтовых вод стали серьезной проблемой для местных производств, особенно для крупных предприятий, зависимых от водоснабжения.

    Министр подчеркнул, что дефицит воды может затормозить открытие новых индустриальных проектов из-за возможного социального сопротивления. Тем временем Немецкая метеослужба зафиксировала температурный пик в 41,5 градуса Цельсия в Саксонии-Анхальт. Отметку в 40 градусов преодолели 46 метеостанций, а на 250 пунктах наблюдения обновились исторические максимумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей из-за рекордного зноя.

    Немцы массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

    Периоды экстремальной жары и засухи поставили на грань нищеты около 5,6 млн европейцев.

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    28 июня 2026, 20:39 • Новости дня
    Переговоры властей Германии о выплатах польским жертвам нацизма зашли в тупик

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение гуманитарных компенсаций Варшаве фактически остановилось из-за юридических сомнений и сложной бюджетной ситуации в Берлине, при этом цена вопроса составляет около 300 млн евро.

    Консультации немецкого кабмина по поводу финансовой помощи полякам затягиваются, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung. «В федеральном правительстве он обсуждается несколькими ведомствами и, надо сказать, пока что затягивается. В качестве аргументов приводятся юридические сомнения, опасения по поводу требований со стороны других стран и, что неудивительно, сложная бюджетная ситуация», – отмечается в публикации.

    Власти Германии наотрез отказываются обсуждать полноценные репарации за преступления Третьего рейха. Официальный Берлин считает этот вопрос закрытым, допуская лишь гуманитарный жест. Ранее Варшава требовала выплатить 1,3 трлн евро, однако немецкая сторона указала на отсутствие правовых оснований для таких шагов.

    Сейчас стороны обсуждают компромиссное предложение об индивидуальной выплате каждой жертве нацизма по 10 тыс. злотых в год. В таком случае в 2027 году потребуется выделить около 100 млн евро. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ускорить процесс, пригрозив самостоятельными выплатами из польского бюджета в случае отсутствия решения до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Германии пообещали вернуть польской стороне похищенные в годы войны культурные реликвии.

    В декабре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от канцлера ФРГ Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций жертвам нацизма.

    Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал инициативу премьера о возможных компенсациях пострадавшим за счет польского бюджета.

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    27 июня 2026, 19:57 • Новости дня
    Грузия назвала стратегическую ошибку Брюсселя

    Бочориишвили: Попытка изолировать Грузию это стратегическая ошибка Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Брюссель допускает стратегическую ошибку, пытаясь изолировать Грузию, заявила глава МИД Мака Бочориишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Европа должна становиться сильнее за счет надежных партнеров, Грузия готова внести в это свой вклад, поэтому попытка Брюсселя ответить Грузии изоляцией является стратегической ошибкой», – сказала она в Хорватии на международном форуме, сообщает телекомпания «Имеди».

    По ее словам, «Грузия сегодня является прекрасным примером мультивекторной дипломатии».

    Мака Бочоришвили отметила, что ее страна ищет «верный баланс между принципами и прагматизмом, открытостью и безопасностью, национальными интересами и международным сотрудничеством».

    Министр отметила, что от ее страны требуются «осторожность, точность и ответственность» в современных условиях с учетом ее истории, географии, безопасности и экономических интересов.

    Глава МИД отметила важную функцию Грузии как связующего звена, когда «весь мир ищет новые маршруты, а устойчивость цепочек поставок стала важнейшим элементом глобальной безопасности».

    По ее словам, в этом плане география Грузии приобретает «новую стратегическую важность».

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    28 июня 2026, 05:17 • Новости дня
    Минфин Германии собрался повысить налог на крепкий алкоголь на 20%

    RND: Минфин ФРГ подготовил законопроект о повышении налога на крепкий алкоголь

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении налога на крепкие алкогольные напитки для покрытия части многомиллиардного дефицита государственного бюджета, сообщает RND.

    При этом инициатива министра Ларса Клингбайля предполагает более мягкое повышение, чем изначально рекомендовала профильная комиссия, пишет RND.

    В документе отмечается, что мера послужит «консолидации федерального бюджета на 2027 год и финансового плана до 2030 года». Государство рассчитывает получать дополнительно около 400 млн евро ежегодно. Эти средства пойдут на закрытие бюджетной дыры размером 20 млрд евро.

    Ставка вырастет с 13,03 до 15,64 евро за литр чистого спирта. В результате стандартная бутылка водки в рознице подорожает почти на евро. Сборы на пиво и тихие вина останутся без изменений, однако власти планируют также повысить налог на табак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году дефицит бюджета Германии составил рекордные 170 млрд евро.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель критиковала планы министра финансов по повышению налогов.

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    29 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    В результате стрельбы в немецком городе Штаде погибли пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии в городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония произошла стрельба, жертвами которой стали до пяти человек.

    Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в немецком городе Штаде, передает РИА «Новости». В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

    «В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов», – отметили в публикации портала.

    В настоящее время на месте происшествия развернута масштабная полицейская операция, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в результате стрельбы в Мюнхене погиб один человек.

    В апреле 2025 года вооруженный мужчина напал на посетителей дискотеки в нижнесаксонском Ольденбурге.

    В начале прошлого года неизвестный в маске застрелил двух сотрудников машиностроительной фирмы в немецком городе Бад-Фридрихсхалле.

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    28 июня 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Германии задумались о возвращении обязательной воинской службы

    Глава комитета Бундестага Ревекамп: ФРГ может ввести обязательный призыв в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии могут вернуть обязательную военную службу из-за дефицита добровольцев, заявил глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп.

    Ревекамп предупредил, что Берлину придется возобновить призыв, если амбициозные цели по набору контрактников не будут достигнуты, пишет Telegraph.

    «Если мы не сможем достичь этих целей за счет добровольного призыва, нам придется вернуться к обязательной воинской повинности», – заявил представитель Христианско-демократического союза.

    По его словам, окончательное решение необходимо принять до 31 июля 2027 года, когда вступит в силу новое законодательство о военной службе.

    Германия приостановила обязательный призыв в 2011 году. Однако оборонная политика страны претерпела значительные изменения после начала спецоперации на Украине. Ревекамп отметил, что с тех пор с молодежью не обсуждались вопросы войны и мира. Он также выразил опасение, что Россия якобы может подготовиться к нападению на страны НАТО к 2029 году, подчеркнув важность диалога с молодым поколением об их роли в обороне государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Бундестаг принял закон о восстановлении воинского учета для юношей.

    В мае немецкие школьники провели в Берлине демонстрацию против возврата обязательной службы.

    Правительство ФРГ столкнулось с массовым отказом молодежи от участия в военных приготовлениях.

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    29 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде

    Стрельбу в немецком Штаде устроил житель Германии турецкого происхождения

    Tекст: Вера Басилая

    Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, сообщила руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

    Шуоль заявил. что стрельбу в немецком городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, передает ТАСС.

    «О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», – сказала Шуоль.

    По словам представителя полиции, мужчина был известен правоохранительным органам, но его не считали опасным для окружающих. Орудие преступления уже изъято.

    Шуоль уточнила, что все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Причиной трагедии мог стать конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и ее мать находились в учреждении в момент происшествия и не пострадали.

    Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел из-за выяснения личных отношений.

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    29 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Грузия и Казахстан стали стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Соглашение об установлении между двумя странами стратегического партнерства подписали в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, посещающий эту страну с официальным визитом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент Казахстана назвал Грузию «опытным и надежным партнером», а установление стратегического партнерства – «историческим событием», сообщила телекомпания «Имеди».

    В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг рекордного одного миллиарда долларов. По данным грузинского СМИ bisiness-media.ge, рост обусловлен реэкспортом автомобилей Казахстаном из Грузии после начала СВО.

    Грузия активизировала свои связи на центральноазиатском направлении. В июне Ираклий Кобахидзе посетил с визитами Киргизию и Таджикистан.

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