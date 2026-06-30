На подлете к Москве уничтожили 61 дрон ВСУ

«С 20.00 мск силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА», – указал градоначальник в Max.
До этого на подлете к Москве сбили шесть БПЛА.
Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».
Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.
По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.
Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.
Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.
«Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.
До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.
При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.
За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.
«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.03 утра.
До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.
При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.
При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вечером понедельника вернулись к работе в штатном режиме.
Днем во вторник воздух в столице прогреется до 26–28 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В городе сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночь на среду температура может опуститься до 14 градусов.
Скорость северного и северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 749 миллиметров ртутного столба.
На территории Московской области дневные показатели термометров будут колебаться в пределах от 24 до 29 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до 11 градусов.
Ранее в Белоруссии был установлен абсолютный температурный рекорд в 39 градусов тепла.
О запуске горячей линии для пострадавших после ночной атаки дронов на Московскую область сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС. В сообщении подчеркивается: «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников в Московской области работает горячая линия прокуратуры: +7 (916) 240-31-28».
По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли ситуацию под личный контроль. Они обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами, чтобы организовать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим в результате атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка и пожаре в жилом доме в Егорьевске после массированной ночной атаки украинских дронов на регион.
Глава егорьевского округа Дмитрий Викулов уточнил количество раненых при падении беспилотника на частный дом до четырех человек.
Власти Подмосковья пообещали оказать всю необходимую помощь семье восьмилетней девочки, погибшей при пожаре в Жуковском из-за последствий атаки беспилотников.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.
До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО за час ранним утром вторника были уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве. До этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.
Представители департамента труда и социальной защиты населения Москвы предупредили о грядущей жаре и мерах помощи уязвимым категориям граждан, передает АГН «Москва».
Мобильные бригады диспетчерской службы усилят контроль за состоянием людей без определенного места жительства.
«1 и 2 июля температура воздуха в Москве может достигнуть 31 градуса. Это особенно опасно для бездомных людей, потому что большую часть времени они проводят на открытом воздухе. Людям, которые оказались на улице без крыши над головой, помогает «Социальный патруль» – отделение мобильных бригад диспетчерской службы», – сообщили в ведомстве.
Специалисты регулярно патрулируют столичные парки, скверы и центральные улицы, предлагая поддержку нуждающимся. Кроме того, бригады оперативно реагируют на звонки неравнодушных жителей города. Руководитель диспетчерской службы «Социального патруля» Центра имени Глинки Дмитрий Блинов отметил, что при признаках перегрева сотрудники немедленно вызывают скорую помощь.
Бездомным предлагают не только питьевую воду, но и комплексную поддержку в Центре социальной адаптации имени Глинки. Там можно получить ночлег, принять душ, а также рассчитывать на помощь в трудоустройстве и возвращении к нормальной жизни. Воду также раздают в приемных отделениях на Иловайской и Ижорской улицах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за 30-градусной жары.
Ранее столичные власти раздали пассажирам транспорта более 5 тыс. литров бесплатной питьевой воды.
Департамент транспорта настоятельно рекомендовал автомобилистам употреблять достаточное количество жидкости для защиты от зноя.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе столицы, передает РИА «Новости». В московском управлении Госавтоинспекции раскрыли подробности массовой аварии.
«По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением еще с одним автомобилем», – говорится в официальном сообщении.
В результате инцидента травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Fiat. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, движение на данном участке магистрали серьезно затруднено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Московской кольцевой автодороге грузовик въехал в колонну стоящих автомобилей.
В феврале на 22-м километре этой трассы столкнулись пять машин.
Осенью прошлого года на Киевском шоссе в столице произошла крупная авария с участием трех большегрузов.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр в 23.38.
Этот беспилотник стал последним за день. По состоянию на 23.10 понедельника силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников на подлете к столице.
При этом Росавиация сообщила, что Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, но довольно скоро ограничения были сняты.
Аэропорты Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Росавиация чуть ранее сообщила, что Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.
При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.
«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.
В течение понедельника Собянин сообщал об отраженных атаках дронов ВСУ. За день к текущему моменту (23.10) силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников на подлете к столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
При этом поздним вечером мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.