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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
    Times: На российском танкере в Балтийском море установили тяжелые пулеметы
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Мишустин назначил нового торгового представителя России на Кубе
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    30 июня 2026, 07:40 • Новости дня

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во вторник провели патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, говорится в заявлении Южной зоны боевого командования НОАК.

    Китайская армия во вторник организовала патрулирование акватории и воздушного пространства вокруг спорных островов Хуанъянь, передает РИА «Новости». В заявлении Южной зоны боевого командования НОАК в WeChat подчеркивается: «Южная зона боевого командования НОАК 30 июня организовала военно-морские и военно-воздушные силы для проведения патрулирования в целях обеспечения боевой готовности в акватории и воздушном пространстве китайских островов Хуанъянь и прилегающих районах».

    В документе также отмечается, что данные территории являются неотъемлемой частью страны. Военные КНР в течение июня постоянно усиливали контроль над этим районом, реагируя на возможные провокации и обеспечивая стабильность в регионе.

    Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности нескольких архипелагов, включая Парасельские острова и Спратли, где обнаружены крупные запасы углеводородов. В территориальные разногласия вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    В марте вооруженные силы КНР вытеснили два филиппинских самолета из района спорного рифа Скарборо.

    29 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

    Китайские военные показали перспективный истребитель шестого поколения J-36

    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Национально-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения, способного составить конкуренцию американским стелс-разработкам.

    Китайские военные показали кадры с новым боевым самолетом в видеоролике, посвященном десятилетию транспортника Y-20, передает Bloomberg.

    В опубликованном материале военные обсуждают дозаправку самолетов, упоминая бомбардировщик H-6 и загадочный «Маленький шестой», после чего в кадре появляется аппарат с характерным крылом в форме листа гинкго, напоминающий разрабатываемый J-36.

    «Капитан, кого мы сегодня заправляем? Сначала «Шестого мастера» (H-6), затем «Маленького шестого» (шестое поколение)», – говорится в видео.

    Этот ролик стал первым официальным намеком на реализацию программы создания истребителя следующего поколения, о которой ранее судили лишь по неофициальным материалам из соцсетей. В конце 2024 года появление подобных кадров уже вызвало рост акций оборонных компаний.

    Ожидается, что новые истребители превзойдут пятое поколение благодаря улучшенной малозаметности, увеличенной дальности полета и возможности взаимодействия с беспилотниками. Эксперты полагают, что Китай разрабатывает два прототипа: более крупный J-36 от AVIC Chengdu и компактный J-50 от AVIC Shenyang, хотя официально Пекин не подтверждал существование ни одного из них.

    Прогресс Китая происходит на фоне аналогичных разработок в США и Европе. Американские ВВС планируют поднять в воздух свой F-47 к 2028 году, а европейская программа Future Combat Air System столкнулась с трудностями из-за разногласий между подрядчиками. Тем временем Британия, Япония и Италия продолжают работу над проектом Global Combat Air Program.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай продемонстрировал боевую машину шестого поколения Chengdu J-36.

    В том же месяце американская компания Boeing приступила к производству новейшего истребителя F-47 для ВВС США.

    В начале июня лидеры Германии и Франции объявили о прекращении совместного европейского проекта по созданию аналогичного самолета FCAS.

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    29 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем

    Белоусов: Эффективность войск беспилотных систем втрое выше обычных расчетов

    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    @ Александр Казаков/ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России продемонстрировали высокую результативность, передает РИА «Новости».

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Кроме того, Белоусов сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По его словам, дополнительные средства направлены на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Ранее в мае министру обороны Андрею Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток».

    В создаваемых войсках беспилотных систем появятся опытные казачьи подразделения.

    В прошлом году Министерство обороны сформировало специальные управления этих войск в зоне проведения спецоперации.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками

    Белоусов: В России активно внедряются мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия активно внедряет мобильные огневые группы для защиты от БПЛА и формирует общую цифровую среду для повышения осведомленности войск на поле боя, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений для противодействия беспилотникам, передает ТАСС.

    «Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Кроме того, с апреля в стране формируется единая информационная база для отслеживания атак дронов. По словам министра, сейчас действует жесткое правило: радиолокационная станция считается неэффективной, если ее данные не поступают в общую сеть.

    Войска уже получают специальное программное обеспечение, позволяющее на тактическом уровне находить цели и управлять боем. Командирам расчетов и в боевые машины выдано большое количество планшетов, которые связывают всю технику и пункты управления в единый цифровой контур.

    Ранее Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии.

    Отечественные FPV-перехватчики «Елка» вынудили украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    Также Белоусов сообщил, что созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    29 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами

    Bloomberg: Британия построит шесть гибридных кораблей для управления дронами

    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    @ Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо классических эсминцев британский флот пополнится новыми гибридными судами, которые с начала 2030-х станут плавучими центрами управления беспилотниками.

    Британия решила отказаться от планов по замене стареющих боевых кораблей новыми эсминцами, вместо этого планируется закупить не менее шести так называемых универсальных боевых судов для подготовки вооруженных сил к современной войне, передает Bloomberg.

    Новые гибридные корабли придут на смену нынешнему флоту эсминцев Type 45, их поставки ожидаются с начала 2030-х годов. Прежние планы по созданию эсминца Type 83 реализованы не будут.

    В заявлении министерства обороны отмечается сдвиг в сторону использования дронов вместо традиционной техники. Новое судно будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами в воздухе, на поверхности и под водой. Цель состоит в расширении радиуса действия, устойчивости и огневой мощи Королевского флота без пропорционального увеличения экипажа или затрат.

    «Эти универсальные боевые суда предоставят нашим преданным морякам гибридные корабли, которые спроектированы и построены с учетом возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил министр обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Великобритании закупят как минимум шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Ранее премьер-министр страны Кир Стармер планировал выделить на финансирование вооруженных сил дополнительные средства в размере до 15 млрд фунтов стерлингов.

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    29 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Латвия и Украина решили построить завод дронов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии.

    Латвия совместно с Украиной намерена построить предприятие по выпуску беспилотников вблизи границы с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал премьер-министр прибалтийской страны Андрис Кулбергс во время визита на военную базу в Латгалии.

    «Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», – цитируют СМИ слова главы правительства.

    Политик также рассказал о намерениях противостоять беспилотным аппаратам на рубежах с Россией и Белоруссией, используя дроны-перехватчики. По его словам, это позволит избежать постоянного применения дорогостоящей авиации в случае угрозы. Ранее, в середине июня, глава правительства уже упоминал о неком секретном решении, касающемся залетающих на территорию страны украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня глава латвийского правительства Андрис Кулбергс заявил о секретных договоренностях с Киевом для защиты воздушного пространства.

    За несколько дней до этого Латвия и Украина подписали договор о всестороннем партнерстве в области беспилотных систем.

    В мае Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны с прибалтийской территории.

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    29 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    @ vk.com/mil

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корреспонденты на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым выступили с инициативами по оказанию психологической помощи родным военнослужащих и улучшению снабжения подразделений.

    Представители прессы встретились с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым для обсуждения актуальных проблем, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало совершенствование механизмов социальной поддержки бойцов.

    Участники беседы затронули широкий круг тем, включая развитие беспилотных систем в войсках. Отдельное внимание уделили вопросам материально-технического обеспечения подразделений, находящихся на линии соприкосновения.

    Кроме того, прозвучали предложения по организации качественной психологической помощи для родственников военнослужащих.

    В декабре прошлого года Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами для обсуждения вопросов снабжения войск.

    В ноябре прошлого года министр обороны поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцов СВО.

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    29 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Умер бывший гендиректор завода по производству ракет «Тополь-М»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся инженер и бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной карьеры в отечественной оборонной промышленности.

    Бывший генеральный директор предприятия, где выпускают межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», ушел из жизни, передает РИА «Новости». Виктор Толмачев возглавлял Воткинский завод на протяжении 25 лет.

    «Роскосмос» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Толмачева. Он четверть века возглавлял Воткинский завод – с 1995 по 2020 год», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

    Представители ведомства добавили, что в трудные для страны времена директору удалось сберечь рабочий коллектив и производственные мощности, наладив серийный выпуск ракетной техники.

    Виктор Толмачев родился восьмого июня 1951 года, прошел путь от обычного мастера до руководителя и был удостоен Государственной премии имени маршала Жукова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив разработчика ракет «Тополь-М».

    В ноябре прошлого года в Волгограде простились с создателем пусковых установок для «Тополя» Валерианом Соболевым.

    Весной в Совете Федерации представили макет новой ракеты «Старт-1М» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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    30 июня 2026, 04:17 • Новости дня
    ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, запускаемую с подводных лодок, и создают первую за почти 40 лет новую ядерную боеголовку W93, узнал портал Interesting Engineering.

    «Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.

    Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.

    Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.

    Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.

    Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.

    Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.

    Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

    Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.

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    29 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    Военные США и Японии отработали захват спорных островов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные США и Японии отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю, сообщает газета Пентагона Stars and Stripes.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов и Японии провели совместные маневры Resolute Dragon-26, передает РИА «Новости».

    Мероприятия прошли в июне на территориях Окинавы и Кюсю. Главной целью стало повышение тактического мастерства при защите территорий.

    Газета Пентагона Stars and Stripes приводит детали прошедших маневров. «Японские и американские военные отрабатывали операции с использованием экспедиционных передовых баз... предусматривают развертывание небольших мобильных подразделений в зоне досягаемости ракет противника для захвата и удержания островов, а также уничтожения вражеских кораблей», – говорится в материале.

    В тренировках приняли участие около 90 американских морских пехотинцев и 300 японских военнослужащих. Они выполнили боевые стрельбы из минометов и стрелкового оружия. За ходом учений наблюдали представители Британии, Франции, Австралии и Филиппин.

    Военные активно задействовали японские самоходные гаубицы Type 19 и боевые машины Type 16. Для разведки применялись FPV-дроны Neros Archer и беспилотники Stalker VXE30, оснащенные инфракрасными камерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные военные маневры Resolute Dragon-26 стартовали на юге Японии 20 июня.

    В ходе тренировок американские и японские военнослужащие отработали ночную разведку с использованием беспилотников.

    Власти КНДР осудили данные совместные учения двух стран.

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    29 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Разработчики испытали первую российскую беспилотную амфибию на воде

    Модель первого российского беспилотника-амфибии «Меридиан» прошла гидроиспытания

    Tекст: Мария Иванова

    Модель первой отечественной беспилотной авиационной системы амфибийного типа самолетного вида «Меридиан» успешно завершила комплекс испытаний на открытой воде.

    Отечественная разработка создается специалистами компании «ЦАРС» в партнерстве с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

    Проект реализуется в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при поддержке Минпромторга.

    «Динамически подобная модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа «Меридиан» прошла комплекс испытаний на открытой воде. Аппарат проходил гидроисследования при помощи катапульты в аккредитованном испытательном центре для оценки характеристик посадки на воду, динамики приводнения, оценки курсовой устойчивости при движении по воде», – сообщили в компании-разработчике.

    Исследования показали отличную устойчивость аппарата на всех режимах движения. Испытания подтвердили выводы, сделанные ранее в ходе лабораторных тестов. Пробеги модели по воде прошли без потери устойчивости глиссирования, а дистанция и время полностью совпали с расчетами.

    Опытный летный образец построят с учетом рекомендаций ЦАГИ по гидродинамике. Главная задача «Меридиана» – доставка грузов весом до 700 килограммов в труднодоступные районы, включая Арктику и Дальний Восток. Аппарат сможет взлетать с воды, грунта и обычных полос, а также вести экологический мониторинг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной разработчики передали динамическую модель этого аппарата в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения исследований.

    В начале июня власти Санкт-Петербурга анонсировали создание мультисредового центра водных и воздушных роботизированных систем.

    Ранее тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил  первый 20-минутный полет.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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    30 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей

    Марочко: ВС России закрепились в Малой Волчьей и наступают

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России успешно заняли позиции в Малой Волчьей Харьковской области и продолжают уверенное продвижение на восток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российская армия взяла под контроль важные рубежи в Харьковской области и развивает наступление.

    «Касаемо Харьковской области и непосредственно Волчанского направления, наши военнослужащие уже закрепились в населенном пункте Малая Волчья и развивают успех в восточном направлении», – заявил ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском. «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения.


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    29 июня 2026, 11:05 • Новости дня
    Российский боец рассказал о прогрессе в развитии антидроновых БПЛА

    Российский боец Мамуля заявил о прогрессе в развитии антидроновых БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Отечественные разработчики активно модернизируют беспилотные летательные аппараты, адаптируя пехотные дроны для нужд противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации, сообщил российский боец с позывным Мамуля.

    Российский военнослужащий с позывным Мамуля поделился подробностями развития антидроновых систем, передает RT. По его словам, на фронте успешно уничтожаются различные беспилотники противника.

    «Из такого интересного – сбивал «Вектор» немецкой сборки, очень дорогая «птица». Но чаще всего сюда залетают какие-нибудь разведчики типа «Лелейки», а следом за ней ударники», – рассказал боец.

    Военный отметил стремительный прогресс в сфере FPV-дронов для противовоздушной обороны. Многие отечественные компании начали плотно заниматься поставками специализированных аппаратов, переделывая для задач ПВО даже те модели, которые изначально предназначались исключительно для пехоты.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА сбили за один день более 50 вражеских аппаратов.

    Операторы дронов-перехватчиков вместе с другими подразделениями отразили рекордный налет 555 украинских беспилотников.

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    29 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение современных технологий в военную сферу стало одним из главных направлений работы Министерства обороны, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

    По словам Белоусова, российское оборонное ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    «ИИ в дронах в основном применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Для обеспечения работы беспилотных систем активно развертывается программно-аппаратный комплекс DC, собирающий информацию для всех подразделений. Вычислительные мощности также задействуют для решения иных задач вооруженных сил.

    Белоусов добавил, что системы поддержки принятия решений сейчас активно внедряются в противовоздушную оборону. Эту задачу планируют реализовать совместно с гражданскими компаниями к ноябрю.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов отметил активное освоение искусственного интеллекта российской армией.

    Белоусов анонсировал внедрение системы единого контура разведывательно-ударных комплексов к сентябрю.

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