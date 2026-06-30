В Москве спрогнозировали повышение температуры

Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем во вторник воздух в столице прогреется до 26–28 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В городе сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночь на среду температура может опуститься до 14 градусов.

Скорость северного и северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 749 миллиметров ртутного столба.

На территории Московской области дневные показатели термометров будут колебаться в пределах от 24 до 29 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до 11 градусов.

Ранее в Белоруссии был установлен абсолютный температурный рекорд в 39 градусов тепла.