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    30 июня 2026, 06:35 • Новости дня

    В Москве спрогнозировали повышение температуры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается комфортная летняя погода с переменной облачностью и практически полным отсутствием осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем во вторник воздух в столице прогреется до 26–28 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В городе сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночь на среду температура может опуститься до 14 градусов.

    Скорость северного и северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 749 миллиметров ртутного столба.

    На территории Московской области дневные показатели термометров будут колебаться в пределах от 24 до 29 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до 11 градусов.

    Ранее в Белоруссии был установлен абсолютный температурный рекорд в 39 градусов тепла.

    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Температура в Калининградской области достигла рекорда за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Столбики термометров на территории региона поднялись до отметки плюс 36,2 градуса, обновив максимальные показатели первого летнего месяца за последние восемь десятилетий.

    Аномальный зной накрыл регион из-за прихода теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря, передает РИА «Новости». Максимальные значения зафиксировали на территории рыбного порта областного центра.

    «У нас в Мамоново было 36 [градусов] жары вчера, и рыбный порт у нас плюс 36,2, там было жарче всего. Остальные станции плюс 35, плюс 34, получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», – сообщили представители гидрометцентра.

    Специалисты добавили, что абсолютный температурный максимум области пока устоял. Самым знойным за всю историю наблюдений остается день в августе 1992 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В начале того же месяца воздух в Москве прогрелся до рекордных 27,4 градуса.

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    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

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    30 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, с 3.53 силами ПВО на подлете к Москве были сбиты 11 дронов ВСУ.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.03 утра.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.



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    29 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередные дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону российской столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в Max.

    Отмечается, что всего с начала текущих суток на подступах к столице уничтожено семь аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.

    В субботу вечером количество сбитых дронов достигло 12. Из-за угрозы атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

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    29 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    ABC: Смертельно опасная волна жары накроет 100 млн американцев

    ABC: США накроет смертельно опасная волна жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США, подвергая опасности более 100 млн человек.

    Масштабная погодная аномалия стремительно надвигается на центральные и восточные штаты. Опасная ситуация угрожает более 100 млн граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

    «Опасная волна жары принесет продолжительную экстремальную жаркую температуру воздуха на значительную часть страны, в связи с чем более 100 млн американцев находятся в состоянии повышенной готовности», – отмечает канал ABC.

    Температура воздуха в Миннеаполисе и Мемфисе в понедельник будет ощущаться как 41 градус Цельсия. В Чикаго ожидается чуть более прохладная погода на уровне 39,4 градуса.

    Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Нью-Йорке и Вашингтоне в середине текущей недели.

    Ранее подобная климатическая обстановка установилась в Европе, где столбики термометров превысили отметку 40 градусов. Наивысший красный уровень опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным телеканала France 24, с тяжелыми последствиями аномального зноя столкнутся по меньшей мере 94 млн европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе с экстремальной жарой столкнулись порядка 193 млн человек.

    За минувшую неделю из-за высоких температур на континенте умерли более 1,3 тыс. жителей.

    Власти Франции из-за резкого скачка смертности отменили несколько крупных массовых мероприятий.

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    30 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вечером понедельника вернулись к работе в штатном режиме.

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    29 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    Ученые показали распад гигантского пятна на поверхности Солнца

    Астрономы ИКИ РАН зафиксировали разрушение солнечного пятна больше Юпитера

    Tекст: Мария Иванова

    Колоссальная структура в самом центре Солнца внезапно раскололась на фрагменты, однако в сторону Земли по-прежнему направлены два потенциально опасных очага активности.

    Уникальные кадры распада гигантского образования опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На видеозаписи заметно разрушение огромного пятна в центре звезды, которое по своим размерам превосходит Юпитер. Монолитная структура раскололась на куски и утонула в солнечном океане.

    Специалисты отметили визуальное сходство процесса с поведением колонии бактерий. Кроме того, астрономы зафиксировали появление второй активной области к северу от экватора.

    В настоящий момент на Землю смотрят сразу два крупных активных центра. Нижний из них остается самым большим в текущем году. Любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие двое или трое суток приведет к фронтальному удару по нашей планете, однако пока обе области сохраняют спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходящая на видимую сторону Солнца группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.

    Специалисты ИКИ РАН отнесли данный образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы.

    В конце мая космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал в крупных солнечных пятнах быстрые процессы распада.

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    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

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    29 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    Аномальная жара в Польше привела к смерти человека

    Жара в Польше убила женщину и остановила десятки поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальная жара, установившаяся в Польше, уже привела к первой смерти женщины и отмене десятков межгородских поездов различных направлений.

    Власти польского Хельма сообщили о первой жертве погодной аномалии, передает РИА «Новости.» Сейчас по всей стране температура в тени превышает 27 градусов, а в Слубице зафиксирован абсолютный исторический рекорд – 40,5 градуса.

    «Сегодня на закрытом на ремонт пляже Глинянки скончалась женщина. Вероятной причиной смерти стала реакция организма на высокие температуры», – заявил мэр Хельма Якуб Банашек.

    В местной полиции подтвердили эту версию. Правоохранители исключают убийство или утопление, предполагая, что погибшая просто загорала у воды.

    Тяжелые погодные условия также нарушили работу железнодорожного транспорта. Перевозчик PKP Intercity сообщил об отмене десятков поездов из-за проблем с движением. Только в понедельник был аннулирован 21 рейс.

    Ограничения затронули маршруты на Варшаву, Краков, Берлин, Щецин и другие крупные города. Уже известно об отмене еще как минимум шести поездов во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе более 1,3 тыс. человек за неделю скончались из-за сильной жары. Во Франции аномальная жара привела к более чем тысяче дополнительных смертей, в основном среди пожилых людей.

    В Бельгии власти из-за сильной жары отменили свыше ста пассажирских поездов ради безопасности.

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    29 июня 2026, 11:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА

    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два дрона, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max.

    На местах падения фрагментов сбитых аппаратов уже приступили к работе профильные специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий инцидента.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили 25 дронов на подлете к Москве.

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    29 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников

    Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в Max, отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву.

    «Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», – заявил градоначальник. В настоящее время специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве.

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    30 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО за час ранним утром вторника были уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве. До этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Силы ПВО за понедельник сбили на подлете к Москве 12 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение понедельника силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр в 23.38.

    Этот беспилотник стал последним за день. По состоянию на 23.10 понедельника  силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников на подлете к столице.

    При этом Росавиация сообщила, что Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, но довольно скоро ограничения были сняты.

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