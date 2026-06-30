Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Иракское руководство готово предоставить площадку для диалога между Соединенными Штатами и Ираном при возникновения такой необходимости, так как страна уже имеет подобный опыт.

«В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров – США и Ирана», – заявил дипломат ТАСС.

Посол отметил, что текущее обострение отношений Ирана с американской и израильской сторонами практически не сказалось на повседневной жизни иракских граждан.

При этом посол Ирака обратил внимание, что ракеты пересекали воздушное пространство сразу нескольких стран региона, а техническими возможностями для перехвата обладают лишь единицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе. В иракском МИД уже предлагали стать посредником между США и Ираном. Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США.