Банки сообщили о росте спроса на семейную ипотеку

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы отмечаем рост спроса на семейную ипотеку в июне по сравнению с маем, но меньший, чем в декабре прошлого года», – сообщили представители ВТБ РИА «Новости».

По их прогнозам, по итогам 2026 года рынок впервые за несколько лет покажет прирост продаж даже с учетом корректировки государственных программ.

В Т-Банке также подтвердили повышенный интерес к ипотечным продуктам со стороны клиентов и застройщиков. Руководитель соответствующих направлений Иван Сафонов пояснил, что заемщики торопятся заключить сделки до 1 июля для фиксации текущих условий на весь срок договора.

Аналогичный всплеск активности наблюдается в банке «Новиком». При этом эксперты допускают, что после изменения регуляторных правил часть потенциальных покупателей временно откажется от приобретения недвижимости до стабилизации ситуации со ставками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о сохранении действующих условий выдачи семейной ипотеки с 1 июля. До этого министр строительства Ирек Файзуллин анонсировал скорое утверждение дифференцированных ставок по этой программе.