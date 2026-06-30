Ушел из жизни легендарный фигурист и олимпийский чемпион Артур Дмитриев

Умер двукратный чемпион Олимпийских игр фигурист Артур Дмитриев

Tекст: Катерина Туманова

Артур Дмитриев умер в 58 лет в московской больнице. Как сообщила бывшая партнерша спортсмена олимпийская чемпионка Оксана Казакова, причиной его смерти стало расслоение аорты.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен. У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера», – сказала она ТАСС.

Казакова уточнила, что информации по месту и времени прощания нет.

«Близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург», – отметила она.

Прославленный фигурист стал первым в истории спорта, кому удалось завоевать олимпийское золото с двумя разными партнершами. В 1992 году он поднялся на высшую ступень пьедестала вместе с Натальей Мишкутенок. Спустя шесть лет спортсмен повторил триумф в паре с Оксаной Казаковой.

Выступая с Мишкутенок, он также завоевал серебро на Играх 1994 года. Этот дуэт дважды становился победителем чемпионатов мира и Европы. В партнерстве с Казаковой Дмитриев выиграл европейское первенство в 1996 году.

Завершив профессиональную карьеру, он работал тренером-консультантом национальных сборных России. Наставник воспитал плеяду талантливых учеников, среди которых Максим Траньков и Александр Энберт.

За выдающиеся заслуги государство отметило фигуриста Дмитриева орденами Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» III степени.



