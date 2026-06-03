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    3 июня 2026, 23:54 • Новости дня

    Рубио назвал лицензию США на российскую нефть краткосрочной мерой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон выдал лицензию на поставки энергоносителей из России ради стабилизации мирового рынка, этот шаг является краткосрочной мерой, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство финансов временно на краткосрочной основе приостановило действие санкций в отношении продажи определенных объемов российской нефти». – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он назвал этот шаг вынужденным компромиссом, который был призван увеличить предложение нефти на рынке и попытаться стабилизировать мировые цены.

    Выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, госсекретарь добавил, что послабление носит исключительно временный характер. Американские власти не планируют постоянно менять политику в отношении экспорта ресурсов.

    Он также заверил, что рано или поздно США откажутся продлевать генлицензию, если не случится «драматический поворот» к урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США продлило на месяц вывод из-под санкций операций с российской нефтью. Опубликованный документ разрешает продажу и доставку сырья до 17 июня.

    Министр финансов Скотт Бессент назвал данное послабление временной мерой.

    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Эксперт Юшков: России надо действовать зеркально и задерживать европейские суда

    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

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    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    1 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Американская журналистка оказалась в Москве и удивилась красоте города

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская политическая активистка и журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Москву и растерялась, увидев красоту вокруг, о которой не пишут западные СМИ.

    «Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва – невероятно красивый город», – подписала Оуэнс пост в соцсети Х с фотографиями из столицы.

    На первом фото – вид с высоты Храма Христа Спасителя на ночной город, на втором – алтарь Храма Христа Спасителя, третье фото – историческая сцена Большого театра.

    Журналиста подписала пост в комментариях к нему, сообщив, что начала понимать, почему  «говорящие головы» впадают в панику, кричат и лгут о «российском заговоре», когда узнают, что американец с аудиторией едет в этот город.

    «Это как аллегория Платона о пещере. По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и гармоничным является этот город. И он так далек от привычных медийных описаний», – написала Оуэнс.

    Миф о пещере – метафора древнегреческого философа Платона из седьмой книги трактата «Государство», которая объясняет природу человеческого познания, иллюзорность чувственного мира и путь к истине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном. Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Президент Лаоса восхитился празднованием Дня Победы в Москве. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских.

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    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


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    3 июня 2026, 23:16 • Новости дня
    Рубио назвал Россию вызовом для США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает оставаться вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Такую оценку Рубио дал в ходе слушаний в Сенате США, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос об актуальном отношении Вашингтона к Москве, глава дипломатического ведомства заявил: «Они явно остаются вызовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США указал на важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.

    Глава Госдепа признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским коллегой.

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    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

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    2 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал первый за девять лет визит делегации США на ПМЭФ

    Ушаков: США посетят ПМЭФ с официальной делегацией впервые за девять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон направит официальную миссию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, представители Соединенных Штатов отсутствовали на мероприятии подобного уровня с 2017 или 2018 года. Ожидается, что Кук выступит на специальной сессии, посвященной культурному диалогу двух стран.

    Кроме того, в дискуссии примут участие руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Ранее глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил о планах посетить ПМЭФ. Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил о желании американских предпринимателей приехать на форум.

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    2 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на надежде о продолжении переговоров США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста накануне, отреагировав на заявления американского руководства о продолжении переговорного процесса с Тегераном.

    Стоимость нефтяных котировок во вторник показала падение в пределах 2%, трейдеры оценивают слова президента США Дональда Трампа о продолжении диалога с Ираном, передает РИА «Новости».

    К полудню по московскому времени цена августовских фьючерсов на марку Brent опустилась на 1,82%, составив 93,25 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 1,71%, до 90,58 доллара.

    Днем ранее нефть марки Brent демонстрировала рост, подскакивая в ходе торгов на 5%, а по итогам сессии прибавив 2,22%. Смена тренда произошла после публикации Трампа в соцсети Truth Social, где он подтвердил продолжение переговоров с иранской стороной и выразил уверенность в желании Тегерана заключить выгодную для Вашингтона и его союзников сделку.

    «Сообщения президента США Трампа в социальных сетях, указывающие на деэскалацию напряженности, сегодня оказывают давление на цены на нефть», – отметил аналитик UBS Джованни Стауново. Эксперты подчеркивают, что сейчас рынок внимательно следит за любыми признаками прогресса или неудач в контактах двух стран, а также за физическим перемещением танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в конце мая снизилась ниже 95 долларов за баррель.

    Несколькими днями ранее котировки эталонных марок сырья упали сразу на 5%.

    Ранее президент США заявил о достижении финальной версии мирного меморандума с Ираном.

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    2 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков заявил о непрерывных контактах Москвы и Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти поддерживают постоянную связь с американскими коллегами, несмотря на временную остановку переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отечественная дипломатия не прерывает диалог с Вашингтоном по действующим линиям, передает ТАСС. При этом обсуждение украинского кризиса в настоящий момент полностью приостановлено.

    Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил текущую дипломатическую ситуацию. «Президент Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, взаимодействие продолжается на постоянной основе. Кроме того, он подчеркнул сохраняющуюся открытость российского государства к мирному диалогу с киевскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возникновении паузы в переговорном процессе по Украине.

    В конце прошлого года представитель Кремля подчеркнул полную открытость Москвы для мирного диалога.

    При этом американские власти знали о приостановке контактов между российской и украинской сторонами.

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    2 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана при условии немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства.

    Соединенные Штаты готовы прекратить блокаду иранских портов, если Тегеран обеспечит свободное движение судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в американском Сенате.

    «Если они закончат это, мы снимем блокаду», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. По его словам, безопасность морских перевозок в этом регионе остается главным приоритетом Вашингтона в диалоге с иранской стороной.

    Напомним, 28 февраля текущего года американские и израильские силы нанесли удары по территории Ирана, в результате чего погибли более трех тысяч человек.

    Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, после чего США заблокировали порты Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения об открытии Ормузского пролива. Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление судоходства.

    При провале переговоров Соединенные Штаты могут возобновить военные атаки на Иран.

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    3 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Блогер из США призвал коллег разрушать стереотипы о России

    Американский блогер Хелали призвал западных коллег говорить правду о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранным создателям контента необходимо бороться с навязанными западными медиа предубеждениями, демонстрируя реальную жизнь и гостеприимство жителей России, заявил американский блогер-журналист Кристофер Хелали.

    Блогер из США Кристофер Хелали считает, что задача зарубежных журналистов заключается в демонстрации в Интернете реального положения дел в России и преодолении барьеров между странами, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», – заявил Хелали во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

    По его мнению, западная молодежь потребляет информацию из мейнстримовых медиа, которые освещают события однобоко. Спикер отметил, что за рубежом формируется образ россиян, как холодных и склонных к преступлениям людей, тогда как в реальности они отличаются невероятным гостеприимством и радушием. Общественную дипломатию он назвал главной миссией гражданских репортеров.

    В качестве примера Хелали рассказал о своей поездке в Старобельск. Там ему предоставили возможность лично осмотреть последствия удара украинских беспилотников по зданию студенческого общежития.

    Обсуждение проходило в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября текущего года и соберет более 10 тыс. участников из 190 стран мира.

    Ранее Хелали назвал тяжелейшим испытанием посещение разрушенного колледжа в Старобельске. После осмотра места удара репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошлый Всемирный фестиваль молодежи успешно развеял популярные западные мифы о России.

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    3 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД сообщил о планах США усилить давление на Россию

    Замглавы МИД Панкин заявил о планах США наращивать давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен усиливать экономическое и экстерриториальное воздействие на Москву, а также на ее международных партнеров, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Панкин подчеркнул, что Москва прекрасно осознает эти намерения. «То, что в их планах наращивание давления на Россию – экономического давления, экстерриториального давления – не только на Россию, но и на наших партнеров – это мы видим», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что страна продемонстрировала высокую выживаемость и доказала отсутствие изоляции от остального мира. По его словам, прежние попытки бездумно называть государство «бензоколонкой» оказались в корне неверными, поскольку экономика подтвердила свою исключительную устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Дипломат также констатировал отсутствие позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с США.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков крайне негативно оценил перспективу введения американских санкций против партнеров России.

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