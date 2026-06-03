КСИР: Аэропорт Кувейта разрушила ракета американской системы Patriot

Власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта

Tекст: Денис Тельманов

Повреждения кувейтской воздушной гавани вызваны попаданием ракеты американского зенитного комплекса, передает ТАСС. Тегеран категорически отрицает нанесение ударов по гражданским объектам. С таким заявлением выступил официальный представитель элитных частей иранских вооруженных сил Хосейн Мохеби.

«Наше расследование и проведенная проверка инцидента с попаданием в пассажирский терминал Кувейта показывают, что Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции не осуществляли никаких пусков по этой цели», – подчеркнул военный.

Он добавил, что инцидент произошел из-за ошибки комплекса Patriot после неудачного перехвата.

Ранее авиационные власти эмирата обвинили иранскую сторону в атаке беспилотников и ракет на пассажирский терминал Т1.

В результате происшествия погиб один гражданин Индии, а инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 63 человека, включая путешественников и персонал гавани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван подтвердил факт серьезного повреждения пассажирского терминала аэропорта.

Накануне Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет.

Постпредство исламской республики при ООН еще весной обвинило американские системы ПРО в случайном перенаправлении боеприпасов на мирные цели.