Социальные архитекторы повысят привлекательность российских регионов

Tекст: Валерия Городецкая

Открывая дискуссию, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, модератор сессии Дарья Кислицына отметила, что за прошедший год направление получило институциональное развитие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «За год с нашей прошлой встречи сделан серьезный шаг вперед: на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» создан профильный Институт социальной архитектуры, состоялся конкурс, формирующий новое профессиональное сообщество», – подчеркнула она. По словам Кислицыной, важным результатом стало появление образовательных программ и практических изменений в регионах.

Ключевое заявление сессии сделал директор Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков. Он сообщил, что в стране вводится единый подход к реализации таких проектов: «В России будет разработан единый стандарт социально-архитектурных проектов». По его словам, документ должен закрепить принципы работы и критерии оценки эффективности, а также обеспечить единый подход к проектированию долгосрочных общественных изменений.

Володенков подчеркнул, что речь идет не просто о наборе инициатив, а о новой модели управления развитием территорий: «Социальная архитектура – это не набор общественных инициатив, а новая парадигма управления, основанная на связке прогноза, образа будущего и конкретных проектов». Он добавил, что ключевым элементом системы становится «образ будущего», который влияет не только на развитие, но и на общественную консолидацию и экономическое планирование.

Говоря о задачах института, эксперт отметил, что его деятельность направлена на системное проектирование социальных изменений. «И ключевая цель нашей работы – закрепленная в седьмой статье Конституции: Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это не лозунг, а рабочая рамка», – заявил он.

Президент РАПК, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев напомнил, что старт развитию направления дал конкурс социальных архитекторов, проведенный на платформе «Россия – страна возможностей». По его словам, участие в проекте приняли более 7,5 тыс. человек, а победители уже проходят обучение и начинают запускать собственные инициативы.

Алиев отметил, что формируется новая профессиональная среда, ориентированная на практические изменения. «Именно через практику этих специалистов – социальных архитекторов – мы увидим, как соцарх помогает по-новому работать с запросами людей и шаг за шагом решать общие задачи развития территорий», – сказал Алиев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о положительном опыте применения социальной архитектуры в регионе, подчеркнув, что этот подход уже влияет на развитие территорий и повышение привлекательности Севера для жизни и работы. Он отметил, что проект «На Севере – жить» за несколько лет превратился в народную программу, идеологию и элемент идентичности жителей Мурманской области. По его словам, в области возросло число переехавших из других регионов россиян: «Только за прошлый год к нам переехало жить и работать на 35% больше людей, чем годом ранее, а туристы все чаще принимают решение остаться, работать и растить детей на Севере».

Чибис также подчеркнул, что Север перестает восприниматься исключительно как вахтовая территория: «Впервые с советского времени в регионе активно строится жилье, объемы ввода выросли более чем в три раза. Это прямое свидетельство того, что люди выбирают жить здесь и сейчас, связывают свое будущее и даже пенсию с Севером».

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин обратил внимание на масштаб вовлеченности граждан в социальные инициативы. «Раньше, когда задавали вопрос нашим гражданам, верите ли вы в возможность самореализации молодежи в России, всего 37% отвечали «Да, верю». В конце прошлого года уже – 83%. Это и есть работа президентской платформы. За время работы у нас больше 25 миллионов участников, более 60 проектов – на самые разные социальные страты, направления, цели и задачи», – привел он статистику.

Он подчеркнул, что сегодня есть люди с высокой внутренней мотивацией, которые готовы действовать и создавать проекты ради долгосрочных изменений и развития общества. По словам Бетина, социальный архитектор – это ответственный мечтатель, четко понимающий свою ответственность за дело, которым занимается. «Убежден, что через год мы будем говорить не только об отдельно взятых направлениях, а о реальных проектах, которые уже сегодня меняют нашу жизнь», – заключил он.