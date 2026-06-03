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    В атакованном ВСУ автобусе в ДНР находились граждане Польши
    Посла России в Британии вызвали в МИД из-за дрона в Румынии
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию
    3 июня 2026, 19:30 • Новости дня

    Верховный суд России ликвидировал партию «Социальная защита»

    Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Социальная защита»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По решению суда, политическая партия «Социальная защита», созданная в 2012 году, прекратила свое существование из-за систематических нарушений законодательства.

    Верховный суд РФ принял решение о ликвидации политической партии «Социальная защита». Иск был подан Министерством юстиции из-за многочисленных нарушений федерального закона, передает РИА «Новости».

    «Административное исковое заявление министерства юстиции удовлетворить, ликвидировать всероссийскую политическую партию «Социальная защита»», – огласил решение судья.

    Представители ведомства отметили, что партия не устранила ранее вынесенные предупреждения. Основные претензии касались нарушений при проведении внеочередного съезда в декабре 2023 года. По данным Минюста, часть делегатов не имела подтвержденных полномочий, а предоставленные документы расходились с данными ЦИК.

    Кроме того, были выявлены проблемы в работе руководящих органов и учете членов партии. Попытка партии весной 2026 года изменить устав завершилась отказом в регистрации.

    Напомним, в понедельник Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии «Социальная защита». Ранее ведомство потребовало прекратить деятельность «Партии роста».

    А летом прошлого года Верховный суд России распустил партию «Гражданская инициатива».

    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

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    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

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    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

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    3 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию

    МИД ФРГ: Политикам АдГ рекомендовано не ездить в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД ФРГ рекомендовал представителям партии «Альтернатива для Германии» не посещать Россию, подчеркнув, что правительство не поддержит подобные инициативы, сообщил представитель ведомства Мартин Гизе в связи с участием депутатов в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии», – подтвердил дипломат, передает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз и власти ФРГ придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

    По словам Гизе, присутствие немецких политиков на мероприятиях в России идет вразрез с принципами правительственной политики. Представитель кабмина Штеффен Майер добавил, что участие делегатов в форуме в Петербурге явно противоречит интересам Германии.

    Напомним, депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

    Сообщалось, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в этом мероприятии.

    В прошлом году руководство АдГ пригрозило исключением своим однопартийцам из-за визита на форум в Сочи.

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    3 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные молодые люди предпочитают дольше жить с родителями из-за экономических барьеров и не спешат брать на себя ответственность за создание собственной семьи, отметил эксперт ВЦИОМ, председатель общественного совета Минтруда Константин Абрамов.

    Российские юноши и девушки стали позже социализироваться из-за сложностей с покупкой или арендой жилья. В результате многие остаются в родительском доме, откладывая брак и рождение детей до наступления финансовой стабильности. К таким выводам пришли в ВЦИОМ на основе ряда исследований.

    «По нашим данным, сейчас происходит атомизация общества. В принципе, человек может устроить свой быт один абсолютно нормально. Почему? Есть социальные сети, службы доставки и так далее», – констатировал в интервью каналу 360.ru руководитель Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов.

    Эксперт добавил, что потребность в продолжении рода никуда не исчезла, однако новое поколение стало гораздо прагматичнее. Они стремятся к независимости и избегают лишней ответственности, пока окончательно не определятся с карьерой.

    При этом специалисты надеются на скорое изменение тенденции и более ранний выход молодежи на рынок труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал отсутствие собственного жилья главной причиной откладывания рождения детей.

    Эксперты центра допустили повышение возраста молодежи в стране до 38 лет.

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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    2 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Россия ввела санкции против британских журналистов и экспертов

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД России объявил о расширении списка граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию страны. В новый санкционный перечень вошли представители британского журналистского и экспертного сообщества, а также руководители компаний, связанных с реализацией проектов на Украине.

    Решение принято в ответ на политику Лондона, который, по оценке российского внешнеполитического ведомства, продолжает курс на конфронтацию с Москвой, говорится в заявлении на сайте министерства.

    В МИД отметили, что «провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной». В связи с этим российская сторона решила расширить «стоп-лист» за счет лиц, которые участвуют в распространении недостоверной информации о России и выступают за усиление давления на Москву.

    В ведомстве пояснили, что ограничения введены в отношении представителей британских СМИ и экспертных кругов, «причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране», а также лиц, призывающих к сохранению и наращиванию антироссийских мер под предлогом реагирования на специальную военную операцию.

    Кроме того, в перечень включены руководители британских компаний, работающих в сфере безопасности. По оценке российского МИД, они занимаются подбором кадров для Украины «под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов».

    В новый список вошли автор доклада исследовательского центра Henry Jackson Society Александр Браудер, журналистка газеты The Washington Post Кэтрин Бэлтон, управляющий директор компании Committed to Good Элис Лафер, один из основателей и председатель совета директоров Chelsea Group Ричард Уэстбери, а также журналист британского издания I Ричард Холмс.

    Российское внешнеполитическое ведомство также вновь призвало британские власти отказаться от агрессивных антироссийских шагов и прекратить поддержку Владимира Зеленского. В заявлении подчеркивается, что такая политика, по мнению Москвы, ведет «лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности».

    В МИД предупредили, что любые действия британских политических кругов, направленные на усиление санкционного давления, распространение русофобии и нанесение ущерба международной репутации России, «неизбежно получат решительный отпор».

    Ведомство также заявило о намерении продолжить работу по расширению российского санкционного списка в ответ на действия британских властей, которые Москва считает недружественными.

    В августе прошлого года Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 21 подданного Британии из медиасферы. Весной 2025 года Москва включила в российский стоп-лист 21 британского парламентария. Летом 2024 года российское ведомство запретило въезд пятнадцати руководителям предприятий военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.

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    2 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Легковушка сбила электросамокат с тремя подростками в Подмосковье
    Легковушка сбила электросамокат с тремя подростками в Подмосковье
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Щелково Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электросамоката, на котором одновременно ехали трое несовершеннолетних, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Авария случилась около 16.45 мск возле одного из жилых домов на улице Широкой, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Водитель легкового автомобиля не смог избежать столкновения с двухколесным транспортным средством.

    «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Toyota, при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет», – рассказали в МВД.

    В результате аварии всех троих подростков госпитализировали для обследования. После оказания необходимой медицинской помощи двоих пострадавших отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять точные обстоятельства и причины инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле девочки-подростки на электросамокате сбили женщину с коляской в Новосибирске. Осенью прошлого года восьмилетний мальчик на аналогичном средстве передвижения погиб под колесами двух автомобилей в Сочи.

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    3 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД допустили ядерный удар при угрозе целостности России

    Рябков: Россия может дать ядерный ответ при посягательстве на ее территори

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посягательства на территориальную целостность государства при наихудшем развитии событий способны спровоцировать применение ядерного арсенала в качестве крайней меры защиты, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Он напомнил, что правила реагирования на угрозы четко регламентированы, передает ТАСС.

    «Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – отметил дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства пояснил суть этих документов. По его словам, попытки агрессоров нарушить территориальную целостность России при наихудшем сценарии могут закончиться ядерным ответом. Причем такой исход возможен даже в том случае, если нападающая сторона не обладает подобным арсеналом.

    В апреле прошлого года секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о праве России на ядерный удар при агрессии западных стран.

    Президент Владимир Путин назвал критическую угрозу суверенитету страны обычным оружием поводом для ядерного ответа.

    Рябков предупреждал о фатальных последствиях недооценки Западом готовности Москвы к применению таких вооружений.

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    2 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    ОСК передала современный ярусолов «Марлин» для промысла в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Северной верфи в Петербурге состоялся подъем флага на новом ярусолове-процессоре «Марлин», оснащенном для экологичного промысла и глубокой переработки рыбы.

    Судно построено по заказу рыбодобывающей компании «Глобус» в рамках государственной программы «Квоты под киль» и стало вторым кораблем проекта MT1112XL после ярусолова «Гандвик-1», который уже более года работает в Северном рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте ОСК.

    В церемонии приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, генеральный директор компании «Глобус» Андрей Заика и представители руководства ОСК. «Рад, что сегодня рыбопромысловый флот пополняется еще одним современным судном – ярусоловом. Для нас это особенно важно, потому что такие суда ведут селективную добычу и помогают сохранять экологическое состояние водных объектов. «Марлин» – современное и безопасное судно, на котором экипаж сможет комфортно работать даже в непростых условиях Баренцева моря», – отметил Шестаков.

    Суда проекта MT1112XL предназначены для промысла трески, пикши, зубатки, палтуса и других донных видов рыбы ярусным ловом, который не повреждает грунт и не вредит среде обитания гидробионтов. На борту «Марлина» установлены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова. Уровень автоматизации по классу AUT1-ICS позволяет управлять судном одному человеку и снижает влияние человеческого фактора, при этом экипажу не нужно постоянно находиться в машинном отделении и на центральном посту.

    Фабрика на борту оснащена линией ручного потрошения с весами и упаковочным столом, линией филе с автоматической филетировочной машиной, а также автоматической упаковочной линией для мешков и картонной тары с обвязочной машиной. Морозильная камера позволяет замораживать особо крупную рыбу прямо на фабрике, технологическое оборудование обеспечивает выпуск не менее 15 тонн продукта без головы и внутренностей в сутки, филетировочная машина выдает не менее 8 тонн филе донных пород рыбы в день. Производительность измельчителя отходов достигает шести тонн в час, а спуск готовой продукции в трюм обеспечивает гидравлический лифт.

    Технические характеристики «Марлина» включают длину 58 м, ширину 13 м и водоизмещение 2200 т. Судно рассчитано на промысел в Баренцевом море, обладает максимальной скоростью 10,6 узла, мощность главных энергетических установок составляет 2,7 МВт, автономность – 45 суток, экипаж – 36 человек. Объем морозильного трюма – около 600 тонн готовой продукции, суточная мощность добычи – 25 тонн рыбы, класс судна – КМ Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel. На Северной верфи продолжается строительство серии промысловых судов, где сейчас находятся несколько траулеров и ярусоловов для российских рыбопромышленных компаний.

    Ранее на Адмиралтейских верфях ОСК торжественно передала пятый морозильный траулер проекта СТ-192 «Капитан Юнак» Русской рыбопромышленной компании. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством рассказал о реализации механизма «Квоты под киль» для строительства современных рыболовецких судов с безотходной переработкой улова на борту.

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    2 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом

    Президент Танзании Сулху прибыла в Россию с государственным визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава танзанийского государства Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию в рамках государственного визита.

    Самолет африканского лидера благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность главы государства. В мае этого года министр экономического развития Максим Решетников рассказал о планах компании «Газпром» по добыче газа в африканской республике. Месяцем ранее Минтранс выразил готовность рассмотреть заявку на прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву.

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    3 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Выросло число жертв пожара на оружейном заводе в Туле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество погибших при возгорании в здании фирмы по производству пневматического оружия и средств самообороны на проспекте Ленина в Туле увеличилось до трех человек, сообщили в МЧС.

    Тело третьего погибшего было найдено при разборе конструкций на месте пожара в Туле, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

    По предварительной информации, огонь вспыхнул в производственном здании компании по производству пневматического оружия и средств самообороны, а также выпускающей аэрозольные устройства, пирожидкостные патроны и пиротехнические изделия.

    Площадь пожара достигла 250 квадратных метров, на данный момент открытое горение полностью ликвидировано. В тушении участвовали 34 спасателя и 10 единиц спецтехники. Для выяснения причин трагедии на месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории. СУ СК России по региону сообщило, что уже возбудило уголовное дело по факту гибели людей при инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально сообщалось, что при крупном пожаре на производстве в Туле погибли два человека. Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Узловском районе Тульской области.

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    3 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate обеспечит лидерство по экономическим показателям в своем классе, считают американские военные эксперты.

    Программа разработки российского истребителя Су-75 была инициирована с расчетом на минимальные затраты. Этого удалось достичь благодаря использованию уже существующих технологий двухместного истребителя пятого поколения Су-57, пишет профильный западный военный журнал Military Watch Magazine.

    «Су-75 будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, а вероятно, и самые низкие производственные затраты среди всех истребителей своего поколения, что позволит Воздушно-космическим силам России значительно расширить свой боевой флот, улучшить средние показатели готовности и уровень подготовки пилотов», – отмечает издание.

    Ценовая политика сделает самолет крайне привлекательным для иностранных заказчиков, особенно в странах третьего мира. Успех проекта может серьезно потеснить конкурентов на глобальном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха анонсировал разработку этой машины для Минобороны и зарубежных клиентов.

    В прошлом году глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о скором начале стендовых испытаний нового самолета.

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