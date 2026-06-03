Гринспан назвала обоснованной критику в адрес ООН

Кандидат в генсеки ООН Гринспан признала обоснованной критику организации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Критика работы Организации Объединенных Наций направлена на улучшение ее деятельности, а не на ликвидацию структуры, считает кандидат на пост генсека и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспан. Она отметила, что выбор в пользу позитивных изменений существует всегда. передает ТАСС.

«И не буду притворяться, что скептицизм беспочвенен. Я прекрасно понимаю этот скептицизм, но что мне хотелось бы сказать, я не согласна перейти от скепсиса к фатализму», – подчеркнула Гринспан во время выступления на сессии ПМЭФ-2026 в Петербурге. Она пояснила, что скепсис подразумевает поиск путей улучшения ситуации, тогда как фатализм лишает возможности действовать и делать выбор.

Гринспан также указала на необходимость принятия многополярности международным сообществом и будущим руководством ООН. По ее мнению, это позитивная тенденция, требующая многосторонних решений для реализации базовых принципов организации и предотвращения нестабильности.

Напомним, что выборы нового генерального секретаря ООН запланированы на конец июля следующего года, а полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерриша истекут 31 декабря 2026 года. Среди официальных кандидатов числятся глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-глава Сенегала Маки Саль и выдвинутая Коста-Рикой Ребекка Гринспан.

Накануне заместитель главы МИД России Александр Алимов анонсировал скорый визит другого кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет в Москву.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на необходимость реформы Секретариата всемирной организации. А постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выразил готовность поддержать женщину на посту руководителя данной структуры.