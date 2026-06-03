На ПМЭФ заявили о росте международного спроса на российский детский медиаконтент

Tекст: Елизавета Шишкова

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский рассказал о системной поддержке детского контента и новых финансовых решениях в этой сфере, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.. Он напомнил, что в прошлом году ИРИ впервые запустил отдельный конкурс, ориентированный на аудиторию до 14 лет: «по итогам которого было одобрено около 100 проектов на сумму порядка 5 млрд рублей». По словам Гореславского, задача исследования заключалась не только в анализе просмотров, но и в понимании мотивации аудитории: «Мы попробовали разобраться в том, чем дети руководствуются, что они смотрят, что вместе с ними смотрят родители, каков запрос с их стороны и к чему на самом деле это все может привести. Два с половиной месяца коллеги трудились над этим исследованием».

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представил данные о медиапотреблении детей разных возрастов. Он отметил, что у самых младших зрителей ключевую роль играет анимация — «мультфильмы смотрят 92% аудитории этой группы». По мере взросления интересы смещаются в сторону сериалов, кино и блогеров, а также меняется восприятие героев: «С 11 лет происходит откат. У ребенка наступает разочарование в идеальных героях. Начинает формироваться интерес к сложным персонажам».

О структуре цифрового поведения подростков рассказал глава Mediascope Руслан Тагиев, отметив доминирование мобильных устройств и соцсетей. Он подчеркнул, что значительная часть времени у детей уходит на видео и соцмедиа: «У детей это чуть больше, это больше 60%». Отдельно Тагиев обратил внимание на роль отдельных платформ: «TikTok – абсолютная доминанта. 25% времени, которое проводят дети в интернете, приходится на TikTok».

О международном продвижении российских проектов говорили представители креативных индустрий. Гендиректор АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнара Агамова отметила потенциал видеоигр как инструмента культурного влияния и привела пример зарубежного кейса: «Этот автобус ездил, и можно было всем жителям и гостям Сан-Паулу играть в российские игры. У нас очереди стояли».

Генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова заявила о масштабном успехе российских анимационных брендов за рубежом. В качестве примера она привела сериал «Три кота»: «5,5 миллиардов просмотров у нас в Китае». По её словам, качественный контент способен выходить на глобальный уровень и находить аудиторию по всему миру.

Глава ГК «РИКИ» Юлия Немчина также подчеркнула устойчивый спрос на российскую анимацию за рубежом, отметив ключевые рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Среди наиболее успешных проектов она выделила «Фиксики», переведённые на десятки языков, а также «Тиму и Тому», который показал значительные результаты в Китае: «6,5 миллиардов просмотров в Китае».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая среда становится ключевым пространством социализации детей и требует баланса между развлечением и образованием, а российский контент уже сегодня демонстрирует заметный экспортный потенциал.