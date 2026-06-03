Элитную квартиру Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за один млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Элитное жилье певца Иосифа Кобзона выставлено на закрытую продажу, передает ТАСС. Региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев уточнил детали возможной сделки.

«По имеющейся информации, пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставлен на закрытую продажу с ориентиром около одного млрд рублей. Речь идет об объекте площадью около 600 кв. м в жилом комплексе «Груббер хаус» на 16-м этаже», – отметил Соловьев.

Эксперт добавил, что это один из первых элитных проектов Москвы конца 1990-х годов. По его словам, стоимость одного квадратного метра составляет порядка 1,7 млн рублей, что полностью соответствует рыночному уровню. В самых дорогих комплексах столицы цена может превышать десять млн рублей за квадратный метр.

Спрос на подобные эксклюзивные лоты сохраняется, хотя круг потенциальных покупателей всегда ограничен. Срок экспозиции может длиться от нескольких месяцев до года. Причины продажи не раскрываются, однако такие сделки часто связаны с вопросами наследования или управления семейными активами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владелица объекта Нинель Кобзон сохранила внутри оригинальную обстановку после смерти мужа.

В прошлом месяце певец Дима Билан продал свой загородный дом на Новорижском шоссе. В апреле певица Алла Пугачева выставила на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы.