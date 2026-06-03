Следственный комитет возбудил дело после нападения с ножом на сотрудницу МФЦ

Tекст: Ольга Иванова

СК завел уголовное дело о покушении на убийство после вооруженного нападения на сотрудницу столичного МФЦ, передает ТАСС. Информацию о происшествии официально подтвердили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

«Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – заявили в ведомстве.

По данным следствия, нападавший нанес женщине не менее трех ударов ножом. Сейчас пострадавшая находится в одной из городских больниц. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленник нанес ножевое ранение в шею работнице столичного центра госуслуг.

В конце апреля следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на западе Москвы. Вскоре суд отправил под стражу вооруженного ножами фигуранта этого преступления.