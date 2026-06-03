Россиянка Шнайдер разгромила первую ракетку мира на Roland Garros

Теннисистка Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале Roland Garros

Tекст: Денис Тельманов

Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции завершился уверенной победой Дианы Шнайдер над Ариной Соболенко, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки, которая выступает на турнире под 25-м номером посева, тогда как ее соперница имела статус первой ракетки.

За выход в финал соревнований Шнайдер поборется с польской спортсменкой Майей Хвалиньской. Представительница Польши пробилась в основную сетку через квалификацию и на стадии 1/4 финала выбила из борьбы еще одну россиянку – Анну Калинскую.

Параллельно определилась вторая полуфинальная пара турнира. Восьмая сеяная Мирра Андреева, занимающая статус первой ракетки России, встретится на корте с украинской теннисисткой Мартой Костюк, посеянной под 15-м номером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос». Днем позже Мирра Андреева обеспечила себе участие в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В 2024 году эти российские теннисистки выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.