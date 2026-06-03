В России анонсировали создание объединенного пенсионного фонда с госконтролем

Шувалов сообщил о создании объединенного пенсионного фонда с госконтролем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство совместно с ВЭБ.РФ готовит законопроект о создании объединенного пенсионного фонда под контролем государства. Об этом рассказал председатель государственной корпорации развития Игорь Шувалов во время выступления в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», – подчеркнул Шувалов. Он добавил, что принятие этого документа откроет перед госкорпорацией новые финансовые перспективы.

По словам главы ВЭБ.РФ, новая структура позволит управлять долгосрочными сбережениями граждан и пенсионными накоплениями. Полученные средства планируется инвестировать в передовые технологические проекты.

В июле 2025 года сообщалось, что в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных структурах и негосударственных фондах формируют накопления более 72,1 млн россиян. В самом ВЭБ свои средства держат почти 36,3 млн человек, а общий объем их накоплений превышает 844 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ поддерживать оригинальные отечественные технологические проекты. Позже глава государства подписал закон о гарантиях прав граждан на инвестиционный доход с пенсионных отчислений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд России с 1 августа увеличит накопительные пенсии россиян на 17,3 %.