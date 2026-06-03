Гигантская неваляшка стала главным арт-объектом ПМЭФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Новая композиция заметно отличается от классического образа неваляшки. Ее руки выполнены в виде дополнительных фигур, которые продолжают расти вверх, образуя многослойную конструкцию, напоминающую ветви дерева, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что знакомая многим с детства игрушка на форуме предстала в новом художественном прочтении. «Из одной фигуры рождаются новые, словно ветви большого дерева, которые тянутся вверх и продолжают расти. В этом образе заложена простая, но очень важная мысль: будущее всегда опирается на прочный фундамент прошлого», – сказала она.

По словам Виртуозовой, идеи, открытия и достижения становятся возможными благодаря знаниям, традициям и труду предыдущих поколений. «Каждое поколение вносит свой вклад в общее дело, передавая опыт и вдохновляя на новые достижения», а сама неваляшка напоминает о необходимости бережно сохранять это наследие и одновременно двигаться вперед.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что классическая неваляшка уже много лет производится мастерами в городе Котовске и остается одним из узнаваемых символов региона.

«Мы гордимся, что и сейчас наша неваляшка украшает ПМЭФ-2026. Философский арт-объект про то, как привычная игрушка превращается в символ бесконечного движения и творческого обновления», – отметил он.

Кроме того, на полях форума планируется подписание соглашения между Тамбовской областью и Национальным центром «Россия» о развитии нового туристического проекта «Неваляшкино» в Котовске. Как сообщил Первышов, стороны намерены сотрудничать в вопросах популяризации знаменитой игрушки.

В Национальном центре «Россия» напомнили, что за последние годы неваляшка неоднократно становилась символом крупных мероприятий. Так, на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте она была представлена в национальном узбекском костюме, а для Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине подготовили специальную коллекцию игрушек в красно-желтой гамме, включая неваляшку в образе панды.

Нынешний арт-объект стал одним из центральных художественных акцентов ПМЭФ-2026 и одновременно частью подготовки к запуску будущего туристического кластера «Неваляшкино». Его авторы подчеркивают, что проект демонстрирует способность культурного наследия сохранять актуальность благодаря новым формам художественного воплощения.