Голубь мира дважды отказался взлетать из рук Пашиняна

Пашинян дважды на смог запустить голубя мира в небо

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в ходе визита политика в Гегаркуникскую область, передает ТАСС. Местный житель передал главе кабмина белого голубя. Пашинян подбросил птицу вверх, но она не захотела лететь и упала прямо на политика.

Вторая попытка оказалась еще менее удачной, поскольку голубь просто рухнул на землю. К счастью, птица не пострадала – охрана Пашиняна подняла ее с земли и вернула владельцу.

Сторонники правящей партии «Гражданский договор» регулярно используют этих птиц в качестве символа наступившего спокойствия. Подобная акция также проводилась 28 мая на военном параде в Ереване по случаю Дня Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении отказался от поездки на парад Победы в Москву из-за старта избирательной кампании. Полицейские в Ереване задержали мужчину за публичное оскорбление главы правительства во время уличной агитации.

Следственный комитет республики сообщил об аресте десяти сторонников оппозиции за попытку срыва предвыборных мероприятий правящей партии.

Видео с Пашиняном и ленивым голубем смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»







