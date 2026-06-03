Грузовик протаранил более 20 машин на юге Франции

Tекст: Денис Тельманов

Крупная авария произошла на одной из местных дорог в городе Антиб на юге Франции, передает ТАСС. Во время затора грузовик протаранил более 20 автомобилей, травмы различной степени тяжести получили 37 человек.

Водитель большегруза задержан полицией и помещен под стражу. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Следователям предстоит выяснить, не спровоцировал ли мужчина массовое ДТП умышленно. Отмечается, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Компания-владелец грузовика заявила, что водитель возвращался на автобазу. Работодатель охарактеризовал мужчину как надежного профессионала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая большегруз спровоцировал крупную аварию с 12 автомобилями на Ярославском шоссе.

В последний день весны один пассажир погиб в результате столкновения легковой машины с маршрутным автобусом на подмосковной трассе А-107.

В декабре 2024 года пьяный водитель грузовика протаранил около 50 транспортных средств на западе Германии.