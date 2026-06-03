Вооруженный мужчина ранил ножом сотрудницу МФЦ в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент с применением холодного оружия произошел на юге столицы, передает ТАСС. «Инцидент произошел в МФЦ на улице Борисовские Пруды. Неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ. По предварительным данным, у пострадавшей ранение шеи», – сообщили в оперативных службах.

После происшествия работу учреждения приостановили. Представители центра «Мои документы Москва» пояснили, что столичный офис на улице Борисовские Пруды временно закрыт и граждан не принимает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года злоумышленник с ножом набросился на медицинский персонал в Махачкале.

В августе прошлого года агрессивный нарушитель на Щелковском шоссе столицы попытался атаковать полицейских.

В начале того же месяца на станции метро «ЦСКА» пассажир ранил ножом охранника.