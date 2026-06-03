Площадь возгорания торговых складов в Архангельске составила 7,5 тыс. кв. метров

Tекст: Дарья Григоренко

В региональном управлении МЧС оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, передает ТАСС.

«Площадь горения составляет 7,5 тыс. квадратных метров. <…> На место выдвинулась группа беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Архангельской области», – заявили в ведомстве.

До прибытия экстренных служб из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 40 граждан. В результате инцидента никто не пострадал, погибших также не обнаружено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая спасатели локализовали возгорание двух складских помещений под Ростовом-на-Дону.

В середине того же месяца огонь охватил пять тысяч квадратных метров склада в подмосковном селе Белый Раст.

В прошлом году площадь пожара в складском помещении на территории Астраханской области достигла 12 тыс. квадратных метров.