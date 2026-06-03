  • Новость часаМинздрав рассказал о состоянии раненых при атаке ВСУ на автобус
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    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию
    3 июня 2026, 16:29 • Новости дня

    Сальдо сообщил о создании дополнительных коридоров в Крым

    Сальдо сообщил о создании дополнительных коридоров в Крым
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсонской области откроют новые транспортные маршруты, чтобы разгрузить автомобильное движение и избавить водителей от очередей по пути на полуостров.

    Руководство Херсонской области намерено расширить транспортную инфраструктуру региона, передает ТАСС. На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Владимир Сальдо раскрыл детали борьбы с дорожными пробками.

    «Крым сухопутным коридором связан только через Херсонскую область. Все транспортные и дорожные возможности проходят через территорию Херсонской области. <...> Создаются дополнительные коридоры, чтобы рассредоточить движение, чтобы не было очередей, чтобы спокойней можно было проехать», – заявил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Херсонской области разработали систему защиты трассы «Новороссия» от украинских беспилотников.

    Двумя днями ранее мобильные огневые группы отразили атаки вражеских дронов на эту дорогу.

    В конце мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил штатный режим движения автотранспорта в направлении полуострова.

    3 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро по иску российской «дочки»

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 10 млрд рублей) по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы.

    Арест наложен по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы, сообщают «Ведомости».

    Столичная инстанция ранее постановила взыскать средства с материнских структур американской корпорации. Суд пришел к выводу, что дивиденды были выведены незадолго до банкротства с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

    Бельгийский адвокат компании Майкл де Бук подчеркнул масштабность происходящего. «Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия», – заявил он. Юрист отметил необходимость поиска активов корпорации повсеместно.

    Координатор международной команды юристов по проекту, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян добавил, что помимо дивидендов оспаривается вывод из России более 160 млрд рублей после 2018 года.

    По его словам, из-за отсутствия значимых активов Google на территории РФ российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.

    В феврале этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей.

    В декабре прошлого года французская судебная инстанция изъяла акции и дебиторскую задолженность компании Google France.

    До этого Верховный суд России поддержал возврат российской «дочке» почти 10 млрд рублей выведенных дивидендов.

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    3 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила включить популярные сервисы услуг в белые списки

    Tекст: Вера Басилая

    В партии «Единая Россия» поддерживают решение президента Владимира Путина о расширении белых списков и выступают за добавление сервисов услуг в перечень ресурсов, которыми каждый день пользуются россияне, заявил координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Единая Россия» поддерживает решение президента Владимира Путина и выступает за расширение перечня социально значимых ресурсов, сообщается на сайте партии. Сейчас в так называемые белые списки входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские платформы.

    Координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член профильного комитета Госдумы Антон Немкин отметил, что потребность в расширении перечня выявили в ходе встреч с избирателями.

    «Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин поручил гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение продолжением работы по совершенствованию белых списков.

    Ранее Путин потребовал включить в этот перечень социально значимые ресурсы для диабетиков.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    3 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Петербург пострадали несколько человек
    При атаке украинских дронов на Петербург пострадали несколько человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, сообщили в городском правительстве.

    В трех районах города зафиксированы повреждения зданий, указали в пресс-службе правительства, передает ТАСС.

    Для устранения последствий происшествия и координации действий профильных служб начал работу оперативный штаб, который возглавил губернатор Александр Беглов.

    Представители администрации добавили, что в настоящее время идет ликвидация последствий, погибших нет, однако несколько граждан получили травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В марте в результате налета дронов на Кронштадт пострадали десятки оконных рам и автомобилей.

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    3 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные летательные аппараты могли быть запущены в сторону Петербурга с территории прибалтийских государств, сообщили СМИ.

    Маршрут дронов ВСУ, направлявшихся к Петербургу, пролегал со стороны стран Балтии, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash.

    По данным издания, беспилотники пересекли Финский залив. Журналисты напомнили, что в конце марта прибалтийские страны официально открыли свое воздушное пространство для украинских дронов.

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, пострадали несколько человек.

    Служба внешней разведки сообщила о планах Украины запускать беспилотники с территории Прибалтики.

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    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

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    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    2 июня 2026, 23:48 • Новости дня
    Премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией

    Премьер Латвии Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией

    Премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией и поручить МИД страны подготовку плана с отдельными исключениями, сообщает LETA.

    Кулбергс «подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует...». На уточняющий вопрос, означает ли это прекращение импорта и экспорта с некоторыми исключениями, премьер ответил утвердительно.

    Уточняется, что Кулбергс намерен поручить главе МИД Байбе Браже найти решение этого вопроса в координации с Евросоюзом, передает РИА «Новости» со ссылкой на LETA.

    При этом он признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро переориентироваться на другие рынки, поэтому тема будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний. Какие еще отрасли могут рассчитывать на исключения из запрета, премьер не назвал.

    По данным LETA, в первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала товары в Россию на сумму 244,15 млн евро. Объем импорта из России за тот же период составил 10,51 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил кандидатуру депутата от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса на пост премьер-министра.

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками привела к серьезному политическому кризису в стране накануне осенних выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о малой вероятности появления во власти Латвии сторонников нормализации отношений с Москвой из-за «бациллы русофобии» в Прибалтике.

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    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    3 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Захваченный Францией танкер подал сигнал из залива Дуарнене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержанный Францией танкер Tagor, шедший из России, впервые с 25 мая включил транспондер и передал, что находится на якорной стоянке в заливе Дуарнене, следует из данных о движении судов.

    Захваченный корабль находится на северо-западе от порта Дуарнене, передает ТАСС. Последний раз экипаж передавал данные о местоположении 25 мая из акватории Атлантического океана.

    Двумя днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о перехвате находящегося под санкциями судна. Операцию провели военно-морские силы республики при поддержке Британии. По предварительной информации, капитаном корабля является гражданин России.

    В Кремле резко осудили действия западных стран. «Москва считает незаконным задержание танкера, это граничит с пиратством», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел назвало действия французской стороны проявлением правового нигилизма.

    Посольство РФ в Париже потребовало от местных властей полных разъяснений обстоятельств захвата судна.

    Прокуратура французского города Брест инициировала уголовное разбирательство в отношении экипажа танкера.

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    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

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    2 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном

    Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о жене

    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном
    @ Panoramic/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера Дональда Трампа неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Американская телеведущая Кэндис Оуэнс сообщила о давлении на президента США со стороны Макрона, передает ТАСС. По ее словам, президент Франции требовал от американского лидера остановить публикации о его жене Брижит.

    «Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков», – заявила Оуэнс. Она пояснила, что звонок поступил из резиденции Мар-а-Лаго.

    Блогер отметила, что Макрон отказывался подписывать бумаги по России и Украине, пока не прекратятся обсуждения его супруги. Оуэнс назвала данную ситуацию полным безумием.

    Также Оуэнс заявила о наличии доказательств того, что супруга французского лидера в прошлом была мужчиной и школьным учителем Эммануэля Макрона.

    Известно, что Брижит подала на Оуэнс в суд, обвинив ее в краже документов брата.

    Сама блогер с аудиторией более 6 млн подписчиков на YouTube прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В сентябре 2025 года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского лидера.

    В августе того же года американская журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    До этого Эммануэль Макрон с женой обратились в суд американского штата Делавэр для взыскания ущерба из-за заявлений блогера.

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    3 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Глава ОАК назвал сроки создания нового дальнемагистрального самолета
    Глава ОАК назвал сроки создания нового дальнемагистрального самолета
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работы по созданию российского дальнемагистрального самолета ведутся на этапе исследований и определения облика будущей машины. На создание воздушного судна потребуется не менее 7-10 лет, рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    Сейчас проект находится на этапе исследований и формирования облика будущего лайнера, передает ТАСС. В преддверии Петербургского международного экономического форума генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха поделился деталями программы.

    «Работы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ведутся, пока на уровне исследований и определения облика. Такая машина в российском парке нужна», – рассказал руководитель компании. По словам главы корпорации, сегодня завершается согласование технических требований к воздушному судну. Он подчеркнул необходимость создавать технику на опережение, поскольку процесс занимает от семи до десяти лет, и к моменту выпуска рыночные тенденции изменятся. Успех реализации проекта напрямую зависит от готовности силовой установки ПД-35.

    В настоящее время весь парк подобных лайнеров в стране состоит из иностранных машин, эксплуатация которых сопряжена с трудностями. В качестве быстрого решения рассматривается Ил-96, однако его экономические показатели заметно уступают аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года публике впервые продемонстрировали макет перспективного пассажирского самолета Ту-454.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал старт разработки собственного дальнемагистрального авиалайнера после создания двигателя ПД-35.

    В прошлом году Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала конструкцию нового широкофюзеляжного воздушного судна.

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    2 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Глава Минобрнауки сообщил о введении четырех обязательных дисциплин во всех вузах

    Фальков: Все студенты будут изучать четыре обязательных предмета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о нововведениях в программе высшего образования.

    По словам Фалькова, изменения коснутся учащихся всех форм обучения, передает «Интерфакс».

    «У нас четыре дисциплины: это история, основы российской государственности, философия и русский язык, которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения», – заявил министр во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал разработку нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. Глава государства предложил создать самостоятельные факультеты русской словесности. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал ускорить переход на новую модель высшего образования.

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    3 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские предприятия сейчас могут выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    По его словам, в 2023 году такое количество производилось за месяц, пишет «Коммерсантъ».

    «СВО окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Из вспомогательного средства разведки они эволюционировали в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач», – сообщил он.

    Он отметил, что за последние годы сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Существенно выросли потребности в сложных разведывательных и ударных комплексах, параллельно увеличились их выпуск и номенклатура. Поставка всех востребованных позиций, по словам вице-премьера, идет в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа.

    Говоря о беспилотных системах, Мантуров указал на развитие российских наземных и морских робототехнических комплексов, модельный ряд которых уже включает более 100 модификаций. Безэкипажные катера и наземные боевые роботы, подчеркнул он, стали неотъемлемой частью решения задач в зоне специальной военной операции. В этих разработках применяются технологии с элементами искусственного интеллекта, помехозащищенная связь, расширяются возможности использования традиционных боеприпасов и авиационных средств поражения, при этом продолжается работа над масштабированием производства, повышением качества и снижением стоимости.

    По его словам, поиск и поддержка технических решений опираются на институты развития и профильные фонды. Так, Фонд перспективных исследований оказывает поддержку гражданским предприятиям и малым технологическим компаниям. Сейчас реализуется более 100 проектов, и помощь фонда позволяет доводить идеи разработчиков до стадии готового изделия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров сообщил о выпуске в России миллионов беспилотников и превосходстве поставок дронов на фронт над украинскими.

    Мантуров заявлял о ежемесячном производстве в стране сотен тысяч оптоволоконных дронов.

    Президент Владимир Путин в апреле заверил в наращивании выпуска FPV-дронов и сообщил о ежедневных поставках около 4 тыс. таких аппаратов на передовую.

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