В атакованном ВСУ автобусе в ДНР находились граждане Польши

В атакованном ВСУ автобусе в ДНР находились жители разных регионов и граждане Польши

Tекст: Тимур Шайдуллин

Почти все пострадавшие при атаке на транспортное средство в Донецкой народной республике проживают за ее пределами. Главный врач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко рассказала «Звезде», что в автобусе ехали люди из Ярославской области, Тувы, а также иностранцы, направлявшиеся в Мариуполь.

«Из других регионов практически все. Есть из Ярославской области, есть из Республики Тыва, даже ехали из Польши – перевозка была в Мариуполь, по-моему. Они неохотно об этом говорят в связи с состоянием их после такого стресса», – рассказала медик.

Сейчас девять раненых проходят лечение в горловской больнице, получая седативную терапию. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево возросло до восьми человек. Десять пострадавших пассажиров госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот удар преднамеренным террористическим актом.