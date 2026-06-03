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    3 июня 2026, 15:42 • Новости дня

    Белоусов заявил о важности военного сотрудничества Москвы и Минска из-за НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия двух стран.

    «Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств», – сказал Белоусов, передает ТАСС.

    В октябре прошлого года Белоусов обсудил с Хрениным перспективы сотрудничества в военной сфере.

    Ранее глава белорусского оборонного ведомства заявил о наращивании сил западных стран у границ Союзного государства.

    Весной прошлого года российский министр потребовал ускорить укрепление общего оборонного пространства двух стран.

    2 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое проходит в режиме видеосвязи.

    «Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

    В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

    Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

    Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

    Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

    Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

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    3 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные летательные аппараты могли быть запущены в сторону Петербурга с территории прибалтийских государств, сообщили СМИ.

    Маршрут дронов ВСУ, направлявшихся к Петербургу, пролегал со стороны стран Балтии, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash.

    По данным издания, беспилотники пересекли Финский залив. Журналисты напомнили, что в конце марта прибалтийские страны официально открыли свое воздушное пространство для украинских дронов.

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, пострадали несколько человек.

    Служба внешней разведки сообщила о планах Украины запускать беспилотники с территории Прибалтики.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

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    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    2 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    @ nac.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе включены современные крылатые выражения, среди которых «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская, докладывая Владимиру Путину о ходе подготовки учебных пособий.

    В школьную программу вошли современные фразы, ставшие народными, а сами учебники построили на основе традиционных ценностей, рассказала Ямпольская, сообщается на сайте Кремля. По ее словам, при разработке учебников авторские коллективы стремились сделать их максимально «живыми» и близкими школьникам.

    «Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой», – сказала Ямпольская.

    Она уточнила, что в обновленные материалы включены не только классические устойчивые выражения, но и фразы современных авторов и общественных героев. «Потому что и «работайте, братья», и «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», – отметила она.

    Напомним, фразу «Работайте, братья» произнес попавший в плен к боевикам дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, которого бандиты перед гибелью призвали обратиться к коллегам. Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза была произнесена членом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря грамотным действиям экипажа во главе с пилотом Дамиром Юсуповым, все 233 человека остались живы. Юсупов также удостоен звания Героя России.

    Ямпольская доложила президенту и о завершении подготовки учебников для старших классов и системы среднего профессионального образования. Параллельно продолжается работа над учебниками для 5–9-х классов и начальной школы, которая ведется без перерывов и в постоянном взаимодействии с педагогами, родителями и школьниками.

    Отдельно она представила концепцию подготовки учебников, основанную на «трех ключах».

    «Ключ первый – учителя» – сказала Ямпольская. Она пояснила, что в работе участвуют 89 учителей-словесников из всех регионов страны: «Мы несколько раз фактически с представительством от всей страны собирались в режиме видео-конференц-связи, обсуждали детально будущие учебники».

    Вторым «ключом», по словам советника президента, стали школьники. «Мы встречались и разговаривали со школьниками из Москвы и Московской области, из Пермского края, Мурманской области, Сахалинской и Херсонской областей», – заявила Ямпольская. По ее словам, ученики фактически стали соавторами учебных материалов.

    Третьим «ключом», как подчеркнула Ямпольская, является родительское сообщество: «Необходимо сделать так, чтобы единые государственные учебники были одобрены российскими семьями как в познавательном, так и в воспитательном ключе».

    «В каждом учебнике русского языка, от букваря до выпускного класса, обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки», – добавила Ямпольская.

    Советник президента также перечислила новые подходы, использованные при подготовке учебных программ. По ее словам, в школьном курсе литературы вводится регулярное обращение к ключевым произведениям о Великой Отечественной войне и системное знакомство с национальными литературами России.

    «При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные сильнейшие национальные литературы, они этого достойны» – рассказала Ямпольская.

    Она также сообщила о начале сотрудничества с Национальным центром «Россия», который будет использоваться как источник актуальных материалов об успехах страны. «Там наиболее полно и системно аккумулируются сведения о достижениях современной России, об успехах каждого конкретного региона. Для школьников эта информация и интересна, и важна, и она тоже связывает учебники с реальной жизнью, делает их актуальными, динамичными. Спасибо коллегам из национального центра за готовность работать вместе», – отметила Ямпольская.

    Напомним, власти запланировали внедрение первых единых учебников по русскому языку на сентябрь 2027 года. В феврале текущего года Путин поручил разработать специальные пособия по этому предмету для школьников из новых регионов. Ранее глава государства потребовал увеличить количество часов преподавания родной речи для будущих педагогов.

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    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

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    2 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Глава Минобрнауки сообщил о введении четырех обязательных дисциплин во всех вузах

    Фальков: Все студенты будут изучать четыре обязательных предмета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о нововведениях в программе высшего образования.

    По словам Фалькова, изменения коснутся учащихся всех форм обучения, передает «Интерфакс».

    «У нас четыре дисциплины: это история, основы российской государственности, философия и русский язык, которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения», – заявил министр во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал разработку нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. Глава государства предложил создать самостоятельные факультеты русской словесности. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал ускорить переход на новую модель высшего образования.

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    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

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    2 июня 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему использования латиницы в российской городской среде. По его словам, иностранные надписи в публичном пространстве, в том числе в рекламе, распространены достаточно широко.

    Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, передает ТАСС.

    «Знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно», – отметил глава государства.

    Ранее Путин анонсировал создание нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. В июле прошлого года президент утвердил основы новой государственной языковой политики. Перед этим в стране началось поэтапное внедрение обязательных требований к вывескам и рекламе на кириллице.

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    3 июня 2026, 11:03 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, точные цели его рабочего визита пока остаются неизвестными.

    Рютте приехал в украинскую столицу на поезде. Соответствующие фотографии с железнодорожного вокзала были опубликованы в социальных сетях, передает ТАСС. На снимках видно, как политик выходит из вагона и находится на перроне.

    Официальные подробности поездки в настоящий момент отсутствуют. Стороны не раскрывают информацию о запланированных встречах и главных целях визита западного чиновника.

    В феврале Марк Рютте посещал украинскую столицу для выступления перед депутатами Верховной рады.

    В январе генсек Североатлантического альянса назвал главной задачей Киева выживание вместо победы.

    В прошлом году Рютте исключил наличие гарантий принятия Украины в блок по окончании конфликта с Россией.

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    2 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
    Путин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал российские вузы последовать примеру Крымского федерального университета имени Вернадского и создавать самостоятельные факультеты русского языка и литературы.

    По словам президента, существующая структура филологических факультетов не всегда соответствует особому статусу русского языка в стране, сообщает официальный сайт Кремля. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    «Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», – подчеркнул глава государства.

    Президент также отметил успешный опыт Крымского федерального университета имени Вернадского, где в 2025 году уже был организован самостоятельный факультет русского языка и литературы. Он выразил надежду, что другие федеральные образовательные учреждения, особенно занимающиеся подготовкой будущих педагогов-словесников, последуют этому примеру.

    В феврале президент поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка в вузах. Тогда же российский лидер потребовал создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из новых регионов.

    Ранее глава государства распорядился организовать литературные смены в детских лагерях.

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    2 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

    Ушаков: Путин выступит на ПМЭФ с большой речью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в центральном событии Петербургского международного экономического форума и ответит на вопросы участников дискуссии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Что касается центрального мероприятия (ПМЭФ), то как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», – сказал он, передает ТАСС.

    После доклада слово предоставят представителям иностранных государств, участвующим в мероприятии. Затем состоится открытая дискуссия. Дипломат добавил, что в ходе этого общения вопросы будут задавать преимущественно российскому президенту.

    В середине мая глава государства предложил обсудить основные темы предстоящего Петербургского международного экономического форума. Позже российский лидер направил приветствие участникам этого мероприятия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал содержательное выступление Владимира Путина на полях ПМЭФ.

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    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

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    2 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Путин поручил создать в детских оздоровительных лагерях смены по русскому языку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил организовать языковые и литературные смены в детских оздоровительных лагерях.

    Соответствующее поручение глава государства дал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, передает ТАСС.

    «Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены – географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе», – отметил Путин.

    Президент добавил, что для начала новую инициативу следует реализовать на базе федеральных детских центров. Он призвал Министерство просвещения и Росмолодежь оперативно включиться в эту работу.

    Напомним, правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики.

    В середине мая глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    Ранее президент поручил разработать специальные учебные пособия по родному языку для школьников из новых регионов.

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