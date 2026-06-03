Мишустин сообщил о выделении миллиардов приграничным регионам

Кабмин выделит 4.5 млрд на восстановление приграничных регионов

Tекст: Денис Тельманов

Российские власти выделят около 4,5 млрд рублей для помощи жителям Курской и Белгородской областей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

«Для помощи людям, которые оказались в непростой ситуации, правительство ранее направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру либо построить дом.

Сегодня на такие цели дополнительно выделим почти 4,5 млрд рублей, чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение соответствующих жилищных вопросов», – отметил председатель правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта правительство направило жителям Курской области один миллиард рублей на аренду временного жилья.

Двумя днями ранее кабмин выделил Белгородской и Курской областям более 340 млн рублей для оказания материальной помощи пострадавшим.

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин распорядился предоставить курянам 44 млрд рублей на ежемесячные компенсации за утраченное имущество.