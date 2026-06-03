Команды торговых палат России и США запланировали сыграть хоккейный матч

Tекст: Тимур Шайдуллин

Команды американских и российских предпринимателей скрестят клюшки в рамках запланированной на июль товарищеской встречи. Матч организуют Торгово-промышленная палата РФ и Американская торговая палата, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный. В июле есть такие планы», – заявила она.

Депутат также выразила надежду, что предстоящее событие станет отличным поводом для визита американских конгрессменов. По ее словам, заокеанские коллеги вполне могут приехать в Россию, чтобы поддержать своих соотечественников на трибунах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Светлана Журова сообщала об обсуждении товарищеских хоккейных матчей между Россией и США. Тогда же американские конгрессмены получили приглашение посетить Москву с ответным визитом.

А в прошлом году президент США Дональд Трамп поддержал инициативу проведения совместных спортивных встреч.