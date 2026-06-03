Супругов из Дагестана осудили за помощь террористам из «Азова»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дмитрию и Надежде Валуевым назначили наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы соответственно, мужчину приговорили к строгому режиму, женщину – к обычному, передает РИА «Новости» со ссылкой на инстанцию.

Фигуранты действовали из-за рубежа, поэтому решение принималось в их отсутствие.

По данным следствия, пара создавала иностранные некоммерческие организации для поддержки Киева. Они объединяли россиян в США для проведения протестных акций и финансирования вооруженных формирований.

В интернете злоумышленники открыли каналы, где опубликовали призыв собрать не менее 12,5 тыс. долларов на дроны для террористической организации «Азов». Собранные средства были переведены боевикам.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы: Валуеву – 18 лет в исправительной колонии строгого режима, Валуевой – 17 лет в исправительной колонии общего режима», – уточнил представитель суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Североморска и гражданку Украины к длительным срокам за финансирование закупок беспилотников для ВСУ.