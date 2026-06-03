Бывший премьер Таиланда Чинават получил королевское помилование

Бывший премьер-министр Таиланда Чинават получил королевское помилование

Tекст: Мария Иванова

Министр юстиции страны Раттхапхон Наоварат сообщил об окончательном освобождении политика, передает РИА «Новости».

«Бывший премьер-министр Таксин Чинават упомянут в списке лиц, получивших королевское помилование», – заявил глава ведомства журналистам на брифинге в Бангкоке. По его словам, срок наказания прекращается немедленно, позволяя законно снять устройство наблюдения.

Государственного деятеля условно-досрочно освободили из тюрьмы 11 мая 2026 года. Политик был обязан носить электронный браслет до середины июля текущего года, когда истекал полный срок его наказания.

Отбывающий наказание 76-летний экс-премьер находился в бангкокской тюрьме по ряду заочных коррупционных обвинений. Уголовные дела возбудили во время его эмиграции после военного переворота 2006 года. Вернувшись на родину в 2023 году, он получил восемь лет колонии, но монарх сократил срок до одного года.

Сразу после приговора осужденного перевели в полицейский госпиталь из-за проблем со здоровьем. В 2025 году суд признал такое отбывание наказания незаконным вне зависимости от физического состояния, назначив повторное отбытие годичного срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера к одному году тюрьмы.

Ранее власти страны аннулировали два выданных на имя политика паспорта.

Летом 2025 года премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават реорганизовала кабинет министров для преодоления политического кризиса.