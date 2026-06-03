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    3 июня 2026, 14:41 • Новости дня

    Бывший премьер Таиланда Чинават получил королевское помилование

    Бывший премьер-министр Таиланда Чинават получил королевское помилование

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря решению монарха условно освобожденный экс-глава правительства Таиланда Таксин Чинават окончательно завершил отбывание наказания и получил право немедленно снять электронный браслет слежения.

    Министр юстиции страны Раттхапхон Наоварат сообщил об окончательном освобождении политика, передает РИА «Новости».

    «Бывший премьер-министр Таксин Чинават упомянут в списке лиц, получивших королевское помилование», – заявил глава ведомства журналистам на брифинге в Бангкоке. По его словам, срок наказания прекращается немедленно, позволяя законно снять устройство наблюдения.

    Государственного деятеля условно-досрочно освободили из тюрьмы 11 мая 2026 года. Политик был обязан носить электронный браслет до середины июля текущего года, когда истекал полный срок его наказания.

    Отбывающий наказание 76-летний экс-премьер находился в бангкокской тюрьме по ряду заочных коррупционных обвинений. Уголовные дела возбудили во время его эмиграции после военного переворота 2006 года. Вернувшись на родину в 2023 году, он получил восемь лет колонии, но монарх сократил срок до одного года.

    Сразу после приговора осужденного перевели в полицейский госпиталь из-за проблем со здоровьем. В 2025 году суд признал такое отбывание наказания незаконным вне зависимости от физического состояния, назначив повторное отбытие годичного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера к одному году тюрьмы.

    Ранее власти страны аннулировали два выданных на имя политика паспорта.

    Летом 2025 года премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават реорганизовала кабинет министров для преодоления политического кризиса.

    2 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое проходит в режиме видеосвязи.

    «Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

    В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

    Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

    Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

    Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

    Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

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    3 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро по иску российской «дочки»

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 10 млрд рублей) по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы.

    Арест наложен по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы, сообщают «Ведомости».

    Столичная инстанция ранее постановила взыскать средства с материнских структур американской корпорации. Суд пришел к выводу, что дивиденды были выведены незадолго до банкротства с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

    Бельгийский адвокат компании Майкл де Бук подчеркнул масштабность происходящего. «Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия», – заявил он. Юрист отметил необходимость поиска активов корпорации повсеместно.

    Координатор международной команды юристов по проекту, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян добавил, что помимо дивидендов оспаривается вывод из России более 160 млрд рублей после 2018 года.

    По его словам, из-за отсутствия значимых активов Google на территории РФ российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.

    В феврале этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей.

    В декабре прошлого года французская судебная инстанция изъяла акции и дебиторскую задолженность компании Google France.

    До этого Верховный суд России поддержал возврат российской «дочке» почти 10 млрд рублей выведенных дивидендов.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    3 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила включить популярные сервисы услуг в белые списки

    Tекст: Вера Басилая

    В партии «Единая Россия» поддерживают решение президента Владимира Путина о расширении белых списков и выступают за добавление сервисов услуг в перечень ресурсов, которыми каждый день пользуются россияне, заявил координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Единая Россия» поддерживает решение президента Владимира Путина и выступает за расширение перечня социально значимых ресурсов, сообщается на сайте партии. Сейчас в так называемые белые списки входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские платформы.

    Координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член профильного комитета Госдумы Антон Немкин отметил, что потребность в расширении перечня выявили в ходе встреч с избирателями.

    «Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин поручил гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение продолжением работы по совершенствованию белых списков.

    Ранее Путин потребовал включить в этот перечень социально значимые ресурсы для диабетиков.

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    3 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Петербург пострадали несколько человек
    При атаке украинских дронов на Петербург пострадали несколько человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, сообщили в городском правительстве.

    В трех районах города зафиксированы повреждения зданий, указали в пресс-службе правительства, передает ТАСС.

    Для устранения последствий происшествия и координации действий профильных служб начал работу оперативный штаб, который возглавил губернатор Александр Беглов.

    Представители администрации добавили, что в настоящее время идет ликвидация последствий, погибших нет, однако несколько граждан получили травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В марте в результате налета дронов на Кронштадт пострадали десятки оконных рам и автомобилей.

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    3 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные летательные аппараты могли быть запущены в сторону Петербурга с территории прибалтийских государств, сообщили СМИ.

    Маршрут дронов ВСУ, направлявшихся к Петербургу, пролегал со стороны стран Балтии, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash.

    По данным издания, беспилотники пересекли Финский залив. Журналисты напомнили, что в конце марта прибалтийские страны официально открыли свое воздушное пространство для украинских дронов.

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, пострадали несколько человек.

    Служба внешней разведки сообщила о планах Украины запускать беспилотники с территории Прибалтики.

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    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

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    2 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы

    Власти Литвы сообщили о выводе американских военных и техники

    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон приступил к отводу более тысячи своих военнослужащих и вооружений с литовской территории в рамках плановой ротации сил.

    Американское командование выводит свыше тысячи солдат и военную технику из Литвы, сообщают «Вести». Главный советник президента республики по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис подтвердил эту информацию.

    По словам чиновника, действия Вашингтона представляют собой обычную ротацию войск. При этом точное число остающихся в стране солдат пока неизвестно.

    «Мы получили очень четкое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретное количество я сегодня назвать не могу», – заявил Матуленис порталу TV3.

    Журналисты отмечают, что ранее смена американских подразделений проходила непрерывно. В этот раз образовалась заметная пауза в процессе перегруппировки сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство временно приостановило плановую смену контингента в Европе. Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих на польскую территорию. Президент Литвы Гитанас Науседа выражал готовность принять дополнительных американских солдат.

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    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

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    2 июня 2026, 23:48 • Новости дня
    Премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией

    Премьер Латвии Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией

    Премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией и поручить МИД страны подготовку плана с отдельными исключениями, сообщает LETA.

    Кулбергс «подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует...». На уточняющий вопрос, означает ли это прекращение импорта и экспорта с некоторыми исключениями, премьер ответил утвердительно.

    Уточняется, что Кулбергс намерен поручить главе МИД Байбе Браже найти решение этого вопроса в координации с Евросоюзом, передает РИА «Новости» со ссылкой на LETA.

    При этом он признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро переориентироваться на другие рынки, поэтому тема будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний. Какие еще отрасли могут рассчитывать на исключения из запрета, премьер не назвал.

    По данным LETA, в первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала товары в Россию на сумму 244,15 млн евро. Объем импорта из России за тот же период составил 10,51 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил кандидатуру депутата от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса на пост премьер-министра.

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками привела к серьезному политическому кризису в стране накануне осенних выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о малой вероятности появления во власти Латвии сторонников нормализации отношений с Москвой из-за «бациллы русофобии» в Прибалтике.

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    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    2 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    @ nac.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе включены современные крылатые выражения, среди которых «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская, докладывая Владимиру Путину о ходе подготовки учебных пособий.

    В школьную программу вошли современные фразы, ставшие народными, а сами учебники построили на основе традиционных ценностей, рассказала Ямпольская, сообщается на сайте Кремля. По ее словам, при разработке учебников авторские коллективы стремились сделать их максимально «живыми» и близкими школьникам.

    «Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой», – сказала Ямпольская.

    Она уточнила, что в обновленные материалы включены не только классические устойчивые выражения, но и фразы современных авторов и общественных героев. «Потому что и «работайте, братья», и «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», – отметила она.

    Напомним, фразу «Работайте, братья» произнес попавший в плен к боевикам дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, которого бандиты перед гибелью призвали обратиться к коллегам. Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза была произнесена членом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря грамотным действиям экипажа во главе с пилотом Дамиром Юсуповым, все 233 человека остались живы. Юсупов также удостоен звания Героя России.

    Ямпольская доложила президенту и о завершении подготовки учебников для старших классов и системы среднего профессионального образования. Параллельно продолжается работа над учебниками для 5–9-х классов и начальной школы, которая ведется без перерывов и в постоянном взаимодействии с педагогами, родителями и школьниками.

    Отдельно она представила концепцию подготовки учебников, основанную на «трех ключах».

    «Ключ первый – учителя» – сказала Ямпольская. Она пояснила, что в работе участвуют 89 учителей-словесников из всех регионов страны: «Мы несколько раз фактически с представительством от всей страны собирались в режиме видео-конференц-связи, обсуждали детально будущие учебники».

    Вторым «ключом», по словам советника президента, стали школьники. «Мы встречались и разговаривали со школьниками из Москвы и Московской области, из Пермского края, Мурманской области, Сахалинской и Херсонской областей», – заявила Ямпольская. По ее словам, ученики фактически стали соавторами учебных материалов.

    Третьим «ключом», как подчеркнула Ямпольская, является родительское сообщество: «Необходимо сделать так, чтобы единые государственные учебники были одобрены российскими семьями как в познавательном, так и в воспитательном ключе».

    «В каждом учебнике русского языка, от букваря до выпускного класса, обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки», – добавила Ямпольская.

    Советник президента также перечислила новые подходы, использованные при подготовке учебных программ. По ее словам, в школьном курсе литературы вводится регулярное обращение к ключевым произведениям о Великой Отечественной войне и системное знакомство с национальными литературами России.

    «При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные сильнейшие национальные литературы, они этого достойны» – рассказала Ямпольская.

    Она также сообщила о начале сотрудничества с Национальным центром «Россия», который будет использоваться как источник актуальных материалов об успехах страны. «Там наиболее полно и системно аккумулируются сведения о достижениях современной России, об успехах каждого конкретного региона. Для школьников эта информация и интересна, и важна, и она тоже связывает учебники с реальной жизнью, делает их актуальными, динамичными. Спасибо коллегам из национального центра за готовность работать вместе», – отметила Ямпольская.

    Напомним, власти запланировали внедрение первых единых учебников по русскому языку на сентябрь 2027 года. В феврале текущего года Путин поручил разработать специальные пособия по этому предмету для школьников из новых регионов. Ранее глава государства потребовал увеличить количество часов преподавания родной речи для будущих педагогов.

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    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    2 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном

    Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о жене

    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном
    @ Panoramic/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера Дональда Трампа неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Американская телеведущая Кэндис Оуэнс сообщила о давлении на президента США со стороны Макрона, передает ТАСС. По ее словам, президент Франции требовал от американского лидера остановить публикации о его жене Брижит.

    «Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков», – заявила Оуэнс. Она пояснила, что звонок поступил из резиденции Мар-а-Лаго.

    Блогер отметила, что Макрон отказывался подписывать бумаги по России и Украине, пока не прекратятся обсуждения его супруги. Оуэнс назвала данную ситуацию полным безумием.

    Также Оуэнс заявила о наличии доказательств того, что супруга французского лидера в прошлом была мужчиной и школьным учителем Эммануэля Макрона.

    Известно, что Брижит подала на Оуэнс в суд, обвинив ее в краже документов брата.

    Сама блогер с аудиторией более 6 млн подписчиков на YouTube прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В сентябре 2025 года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского лидера.

    В августе того же года американская журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    До этого Эммануэль Макрон с женой обратились в суд американского штата Делавэр для взыскания ущерба из-за заявлений блогера.

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