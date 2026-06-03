Власти Монголии сообщили о вспышке нового вида ящура

Tекст: Денис Тельманов

В монгольском аймаке Баян-Улгий, который граничит с Россией и Китаем, выявили ящур вида SAT-1 у 571 животного, передает ТАСС. Инфекция зафиксирована в сомонах Алтай и Улгий.

«По состоянию на 3 июня в сомонах Алтай и Улгий нашего аймака 571 животное заразилось ящуром ранее не зарегистрированного в Монголии вида SAT-1. Поскольку вакцины от него в стране нет, в очагах распространения инфекции ведется круглосуточный контроль. Движение между этими сомонами перекрыто», – сообщили в местном управлении ветеринарии.

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавын Ариунбуян ранее заявил, что страна закажет из России первую партию вакцины от этого вида инфекции в объеме 1,5 млн доз. Окончательное решение о финансировании закупки должен принять кабинет министров.

Ящур представляет собой острое вирусное заболевание парнокопытных, которое быстро распространяется, в том числе воздушно-капельным путем. Человек может заразиться через сырое молоко больных животных или продукты его переработки. В Монголии дважды в год проводят вакцинацию от распространенных типов ящура А и О.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Россия ввела запрет на ввоз животноводческой продукции из Евросоюза из-за угрозы ящура.

В марте 2025 года Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации на фоне вспышки этого заболевания.

Осенью прошлого года власти монгольского региона Ховд отменили массовые мероприятия после выявления случаев чумы.