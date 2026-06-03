В МГИМО стартовал новый поток обучения для ветеранов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Образовательный курс рассчитан на два месяца и включает семь учебных модулей. Полученные знания позволят участникам сформировать компетенции, необходимые для эффективного управления городскими территориями, передает РАПСИ.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что содействие ветеранам в получении образования является одним из ключевых направлений работы организации.

«Колоссальный жизненный опыт, самодисциплина и целеустремленность помогают защитникам добиваться успеха и в мирной жизни. Наша общая задача – дать нужные знания и возможности героям, которые уже сегодня готовы вносить свой вклад в развитие родной страны и малой родины», – заявила она.

Учебная программа состоит из лекций преподавателей МГИМО и профильных экспертов в сферах проектного менеджмента, городской экологии и устойчивого развития. На практических занятиях слушатели отработают навыки презентации проектов, деловой коммуникации и психологии. Закрепление материала пройдет на выездных семинарах на инфраструктурных объектах Москвы и Подмосковья.

В завершение обучения участники подготовят и защитят проекты, ориентированные на решение реальных проблем своих регионов.

Инициатива реализуется Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Проект поддерживается государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО.