Путин разрешил «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в «Арктик СПГ – 2»

Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике

Tекст: Валерия Городецкая

«Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.