МАГАТЭ: Пекинская конференция подтвердила мировое лидерство России

МАГАТЭ признало безоговорочное лидерство России в развитии ядерной энергетики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях Петербургского международного экономического форума заявил о передовых позициях Москвы в атомной сфере. По его словам, недавнее международное мероприятие в Пекине наглядно продемонстрировало этот факт, передает ТАСС.

«Мы провели буквально две недели назад конференцию по быстрым реакторам в Китае, на которой присутствовало около 500 участников из разных стран. Большая делегация была российская. И было ключевое выступление Евгения Адамова о будущей энергетике. Естественно, Россия во главе и возглавляет это направление», – подчеркнул Чудаков.

Пятая профильная конференция МАГАТЭ прошла в китайской столице с 18 по 22 мая. Почетным председателем форума стал научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов. Эта инициатива госкорпорации «Росатом» направлена на создание ядерной энерготехнологии нового поколения.

Комплексная программа базируется на использовании быстрых реакторов с замкнутым топливным циклом. Главные объекты опытно-демонстрационного энергокомплекса возводятся в Северске Томской области. Среди них – реактор БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, а также модули фабрикации и переработки топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия параллельно с экспортом развивает технологии замкнутого топливного цикла по программе «Прорыв». В апреле президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к международному партнерству в сфере мирного атома. До этого глава государства отметил успешное сотрудничество с Китаем при строительстве новых атомных электростанций.