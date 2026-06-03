Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 600 долларам

Стоимость газа на европейских биржах выросла до 591 доллара

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в среду днем поднялись на 3,1%, почти до 591 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 581 доллар, а к середине дня показатель достиг 590,9 доллара.

Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Впервые с февраля 2023 года они превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле котировки снизились на 14%, примерно до 540 долларов.

Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». Исторический рекорд в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 20-х числах мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи отметки 620 долларов за тысячу кубометров.

Спустя неделю стоимость июньских контрактов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 550 долларов.

На следующий день фьючерсы на крупнейшем распределительном центре региона вновь показали уверенный рост до 578 долларов.