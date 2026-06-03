УЕФА лишил азербайджанский «Туран» еврокубков за договорные матчи

Tекст: Мария Иванова

Решение об отстранении команды было принято на основании расследования, проведенного несколько лет назад, передает ТАСС.

В 2019 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана признала семерых футболистов «Турана» виновными в организации договорных встреч и дисквалифицировала их.

Представители клуба не согласились с жесткими санкциями и намерены добиваться справедливости в Спортивном арбитражном суде. «В сезоне-2025/26 мы завершили сезон на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций», – говорится в официальном заявлении команды.

Руководство «Турана» подчеркнуло, что предпримет все возможные юридические шаги для отмены запрета. В клубе добавили, что подготовка к Лиге конференций продолжается по плану, и в июне команда отправится на тренировочные сборы в Турцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал итог договорного матча между петербургскими командами «РВЧеллендж» и «Звезда».

В феврале турецкая полиция задержала 32 функционера футбольных клубов по делу о незаконных ставках.

В прошлом году Российский футбольный союз отстранил московское «Торпедо» от участия в премьер-лиге за попытку организации договорных игр.