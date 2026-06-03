Под Новосибирском задержали похитившую у пайщиков 130 млн рублей ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Незаконно избранный председатель кооператива и его сообщник были задержаны и доставлены в следственный орган <…> По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении более 500 граждан на сумму свыше 130 млн рублей», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По версии следствия, в 2019 году злоумышленники сфальсифицировали результаты собрания членов аграрного кооператива «Верх-Мильтюшихинский». Аферисты назначили своего руководителя, после чего исключили из состава предприятия сотни законных пайщиков.

В результате подозреваемые завладели чужим имуществом и сельскохозяйственными землями площадью свыше восьми тысяч гектаров.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура взяла ход разбирательства под контроль и призвала всех пострадавших от действий злоумышленников обращаться в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Приморье приговорил местную жительницу к колонии за обман 950 человек.