Песков сообщил о темах будущего выступления Путина на ПМЭФ

Песков раскрыл детали предстоящего выступления главы государства на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, речь будет сфокусирована на актуальных экономических вызовах, передает РИА «Новости».
«Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне», – подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что в современных реалиях экономика тесно связана с политикой, поэтому политические проблемы также будут затронуты в речи.
В данный момент Владимир Путин активно готовится к выступлению и участию в различных мероприятиях на полях форума, отметил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал большое выступление российского лидера на пятничном пленарном заседании форума.
В приветствии участникам мероприятия президент назвал Россию неотъемлемой частью глобальной экономической системы.
В середине мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о проведении специального совещания для подготовки к ПМЭФ.