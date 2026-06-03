Гинцбург: Первому пациенту снизили дозу онковакцины из-за сильного действия

Tекст: Дарья Григоренко

Гинцбург заявил: «Ему было осуществлено четвертое введение вакцины 27 мая, в 9:00 утра». «Днем ранее ввели ингибитор контрольных точек. Мы сильно уменьшили дозу вакцины, потому что она бешено экспрессирует антигены, действует прямо сильно», – добавил ученый, передает Газета.Ru.

По словам академика, препарат на основе мРНК настраивает иммунитет на самостоятельное уничтожение злокачественных клеток и метастазов. Сейчас специалисты внедряют технологии искусственного интеллекта для создания проектов будущих вакцин. Это позволит ускорить процедуру и помочь большему количеству больных.

Гинцбург отметил, что сейчас ученые занимаются разработкой программного обеспечения с включением технологий искусственного интеллекта для создания проекта (чертежа) будущей мРНК-вакцины. Внедрение ИИ позволит сделать процедуру быстрее и расширить количество больных, которым будет можно ввести вакцину.

Исследователи уже отобрали второго участника испытаний, ориентируясь на высокую мутационную нагрузку в опухоли. Гинцбург отметил, что наличие 30 мутаций на один млн нуклеотидов дает надежду на продуктивную работу средства. За состоянием первого пациента врачи продолжают следить дистанционно с помощью мобильного приложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские врачи впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения меланомы.

Разработка этого отечественного препарата заняла пять лет.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал использование данной технологии для терапии сразу нескольких видов рака.