Счетная палата назвала регион с самой высокой пенсией

Счетная палата: Чукотский АО стал лидером по размеру пенсии в России

Tекст: Вера Басилая

Чукотский автономный округ стал лидером среди российских регионов по размеру пенсии по старости, передают СМИ. Об этом сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Самый высокий размер – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тыс. рублей», – отметила Изотова. Для сравнения: средний показатель по России составляет 27,2 тыс. рублей.

Итоговая сумма зависит от трудового стажа, уровня заработной платы и региональных коэффициентов. В Счетной палате уточнили, что в феврале 2026 года отношение средней пенсии к зарплате достигло 24,3%. Это превышает показатели 2025 года (23,3%) и 2024 года (23,5%). Ведомство оценивает эту тенденцию положительно, напоминая, что многие пожилые люди продолжают трудиться, а также получают различные льготы и социальные доплаты.

К марту 2026 года максимальный размер выплат работающим пенсионерам зафиксировали на Чукотке.

Экономист Игорь Балынин назвал этот регион лидером по размеру социальных доплат для неработающих граждан.

В начале года средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 39 тыс. рублей.