  • Новость часаВ Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
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    Экономика России замедлилась перед новым рывком
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    Новый премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией
    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном из-за Брижит
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    Украинские дроны атаковали Петербург, есть пострадавшие
    Сальдо заявил о разработке защиты трассы «Новороссия» от БПЛА
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    Глава ОАК назвал сроки создания нового дальнемагистрального самолета
    3 июня 2026, 12:03 • Новости дня

    «Единая Россия» предложила включить популярные сервисы услуг в белые списки

    Tекст: Вера Басилая

    В партии «Единая Россия» поддерживают решение президента Владимира Путина о расширении белых списков и выступают за добавление сервисов услуг в перечень ресурсов, которыми каждый день пользуются россияне, заявил координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Единая Россия» поддерживает решение президента Владимира Путина и выступает за расширение перечня социально значимых ресурсов, сообщается на сайте партии. Сейчас в так называемые белые списки входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские платформы.

    Координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член профильного комитета Госдумы Антон Немкин отметил, что потребность в расширении перечня выявили в ходе встреч с избирателями.

    «Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин поручил гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение продолжением работы по совершенствованию белых списков.

    Ранее Путин потребовал включить в этот перечень социально значимые ресурсы для диабетиков.

    2 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое проходит в режиме видеосвязи.

    «Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

    В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

    Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

    Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

    Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

    Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

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    2 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес

    Tекст: Ольга Иванова

    Любые изменения налоговых условий для небольших компаний требуют предварительных расчетов и обязательной оценки эффективности уже действующих мер, считают в «Единой России».

    Представители политического объединения разделили позицию общественной организации «Опора России», сообщается на сайте «Единой России».

    Любые нововведения в этой сфере должны быть максимально понятны предпринимательскому сообществу. Перед принятием новых решений важно проанализировать эффективность уже действующих мер поддержки.

    Координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина отметила значимость конструктивного взаимодействия с деловыми кругами. «Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей», – подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

    Парламентарий также добавила, что помощь небольшим предприятиям остается одним из ключевых пунктов народной программы. Главной задачей государства является создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    В апреле эксперты назвали резкие изменения в налогообложении смертельным ударом для малых предприятий.

    В феврале президент России Владимир Путин поручил обеспечить бизнесу переходный период для выбора оптимальной фискальной нагрузки.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    3 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро по иску российской «дочки»

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 10 млрд рублей) по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы.

    Арест наложен по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы, сообщают «Ведомости».

    Столичная инстанция ранее постановила взыскать средства с материнских структур американской корпорации. Суд пришел к выводу, что дивиденды были выведены незадолго до банкротства с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

    Бельгийский адвокат компании Майкл де Бук подчеркнул масштабность происходящего. «Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия», – заявил он. Юрист отметил необходимость поиска активов корпорации повсеместно.

    Координатор международной команды юристов по проекту, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян добавил, что помимо дивидендов оспаривается вывод из России более 160 млрд рублей после 2018 года.

    По его словам, из-за отсутствия значимых активов Google на территории РФ российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.

    В феврале этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей.

    В декабре прошлого года французская судебная инстанция изъяла акции и дебиторскую задолженность компании Google France.

    До этого Верховный суд России поддержал возврат российской «дочке» почти 10 млрд рублей выведенных дивидендов.

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    3 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Петербург пострадали несколько человек
    При атаке украинских дронов на Петербург пострадали несколько человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, сообщили в городском правительстве.

    В трех районах города зафиксированы повреждения зданий, указали в пресс-службе правительства, передает ТАСС.

    Для устранения последствий происшествия и координации действий профильных служб начал работу оперативный штаб, который возглавил губернатор Александр Беглов.

    Представители администрации добавили, что в настоящее время идет ликвидация последствий, погибших нет, однако несколько граждан получили травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В марте в результате налета дронов на Кронштадт пострадали десятки оконных рам и автомобилей.

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    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    Эксперт Кнутов: ВС России изменили тактику нанесения массированных ударов по Украине

    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

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    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

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    2 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы

    Власти Литвы сообщили о выводе американских военных и техники

    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон приступил к отводу более тысячи своих военнослужащих и вооружений с литовской территории в рамках плановой ротации сил.

    Американское командование выводит свыше тысячи солдат и военную технику из Литвы, сообщают «Вести». Главный советник президента республики по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис подтвердил эту информацию.

    По словам чиновника, действия Вашингтона представляют собой обычную ротацию войск. При этом точное число остающихся в стране солдат пока неизвестно.

    «Мы получили очень четкое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретное количество я сегодня назвать не могу», – заявил Матуленис порталу TV3.

    Журналисты отмечают, что ранее смена американских подразделений проходила непрерывно. В этот раз образовалась заметная пауза в процессе перегруппировки сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство временно приостановило плановую смену контингента в Европе. Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих на польскую территорию. Президент Литвы Гитанас Науседа выражал готовность принять дополнительных американских солдат.

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    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

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    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

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    2 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    @ nac.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе включены современные крылатые выражения, среди которых «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская, докладывая Владимиру Путину о ходе подготовки учебных пособий.

    В школьную программу вошли современные фразы, ставшие народными, а сами учебники построили на основе традиционных ценностей, рассказала Ямпольская, сообщается на сайте Кремля. По ее словам, при разработке учебников авторские коллективы стремились сделать их максимально «живыми» и близкими школьникам.

    «Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой», – сказала Ямпольская.

    Она уточнила, что в обновленные материалы включены не только классические устойчивые выражения, но и фразы современных авторов и общественных героев. «Потому что и «работайте, братья», и «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», – отметила она.

    Напомним, фразу «Работайте, братья» произнес попавший в плен к боевикам дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, которого бандиты перед гибелью призвали обратиться к коллегам. Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза была произнесена членом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря грамотным действиям экипажа во главе с пилотом Дамиром Юсуповым, все 233 человека остались живы. Юсупов также удостоен звания Героя России.

    Ямпольская доложила президенту и о завершении подготовки учебников для старших классов и системы среднего профессионального образования. Параллельно продолжается работа над учебниками для 5–9-х классов и начальной школы, которая ведется без перерывов и в постоянном взаимодействии с педагогами, родителями и школьниками.

    Отдельно она представила концепцию подготовки учебников, основанную на «трех ключах».

    «Ключ первый – учителя» – сказала Ямпольская. Она пояснила, что в работе участвуют 89 учителей-словесников из всех регионов страны: «Мы несколько раз фактически с представительством от всей страны собирались в режиме видео-конференц-связи, обсуждали детально будущие учебники».

    Вторым «ключом», по словам советника президента, стали школьники. «Мы встречались и разговаривали со школьниками из Москвы и Московской области, из Пермского края, Мурманской области, Сахалинской и Херсонской областей», – заявила Ямпольская. По ее словам, ученики фактически стали соавторами учебных материалов.

    Третьим «ключом», как подчеркнула Ямпольская, является родительское сообщество: «Необходимо сделать так, чтобы единые государственные учебники были одобрены российскими семьями как в познавательном, так и в воспитательном ключе».

    «В каждом учебнике русского языка, от букваря до выпускного класса, обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки», – добавила Ямпольская.

    Советник президента также перечислила новые подходы, использованные при подготовке учебных программ. По ее словам, в школьном курсе литературы вводится регулярное обращение к ключевым произведениям о Великой Отечественной войне и системное знакомство с национальными литературами России.

    «При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные сильнейшие национальные литературы, они этого достойны» – рассказала Ямпольская.

    Она также сообщила о начале сотрудничества с Национальным центром «Россия», который будет использоваться как источник актуальных материалов об успехах страны. «Там наиболее полно и системно аккумулируются сведения о достижениях современной России, об успехах каждого конкретного региона. Для школьников эта информация и интересна, и важна, и она тоже связывает учебники с реальной жизнью, делает их актуальными, динамичными. Спасибо коллегам из национального центра за готовность работать вместе», – отметила Ямпольская.

    Напомним, власти запланировали внедрение первых единых учебников по русскому языку на сентябрь 2027 года. В феврале текущего года Путин поручил разработать специальные пособия по этому предмету для школьников из новых регионов. Ранее глава государства потребовал увеличить количество часов преподавания родной речи для будущих педагогов.

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    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    3 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    СМИ: Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные летательные аппараты могли быть запущены в сторону Петербурга с территории прибалтийских государств, сообщили СМИ.

    Маршрут дронов ВСУ, направлявшихся к Петербургу, пролегал со стороны стран Балтии, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash.

    По данным издания, беспилотники пересекли Финский залив. Журналисты напомнили, что в конце марта прибалтийские страны официально открыли свое воздушное пространство для украинских дронов.

    Ранним утром в среду украинские БПЛА нанесли удар по гражданским объектам Кронштадта, Кировского и Красносельского районов Петербурга, пострадали несколько человек.

    Служба внешней разведки сообщила о планах Украины запускать беспилотники с территории Прибалтики.

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    2 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Глава Минобрнауки сообщил о введении четырех обязательных дисциплин во всех вузах

    Фальков: Все студенты будут изучать четыре обязательных предмета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о нововведениях в программе высшего образования.

    По словам Фалькова, изменения коснутся учащихся всех форм обучения, передает «Интерфакс».

    «У нас четыре дисциплины: это история, основы российской государственности, философия и русский язык, которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения», – заявил министр во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал разработку нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. Глава государства предложил создать самостоятельные факультеты русской словесности. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал ускорить переход на новую модель высшего образования.

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