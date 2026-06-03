Еврокомиссия: Энергокризис оставит без работы полмиллиона европейцев

Tекст: Мария Иванова

Действия США и Израиля не способствуют завершению конфликта и продолжают давить на нефтяные котировки, передает ТАСС. Из-за этого в 2026 году под угрозой ликвидации окажутся до 560 тыс. рабочих мест в Европе.

Согласно оценкам Еврокомиссии, наиболее сильный удар придется на такие ключевые секторы европейской экономики, как строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

Снижение экономической активности уже вынудило власти ЕС пересмотреть в худшую сторону прежние прогнозы занятости. Если осенью прошлого года Еврокомиссия ожидала уровень безработицы в 5,9% в текущем году и 5,8% в следующем, то теперь показатель прогнозируется на уровне 6% в 2026 и 2027 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала сохранение высоких цен на энергоресурсы вплоть до конца 2027 года.

Еврокомиссар Дан Йоргенсен заявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные затраты европейских стран на топливо в 27 млрд евро.