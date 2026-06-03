Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН

Politico сообщило о жесткой борьбе Германии и Австрии за место в СБ ООН

Tекст: Мария Иванова

Германия, Австрия и Португалия претендуют на два места непостоянных членов в Совете Безопасности ООН, голосование по которым пройдет в среду, пишет Politico.

Португалия, как ожидается, гарантированно получит одно из мест благодаря связям с португало- и испаноязычными государствами. Второе кресло оспаривают Берлин и Вена.

«Голосуйте за нас именно потому, что мы не немцы», – заявил высокопоставленный австрийский дипломат. Вена делает ставку на статус малого, нейтрального государства, не входящего в НАТО, что дает ей преимущество в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Австрийцы также начали кампанию за место на несколько лет раньше немцев.

Германия активно лоббирует свои интересы. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль провел в Нью-Йорке около 80 встреч с дипломатами, пытаясь заручиться поддержкой. Поражение станет серьезным дипломатическим провалом для канцлера Фридриха Мерца, который обещал восстановить лидерство Берлина в Европе. Исход голосования 191 члена ООН решит тайная процедура, при этом на выбор могут повлиять недавние заявления Мерца о международном праве и позиция Германии по конфликту на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рисковала лишиться места в Совете Безопасности ООН из-за кандидатуры Анналены Бербок.

Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца ранее упал до 15% на фоне разногласий с Вашингтоном.

Читатели немецкого портала Die Welt осудили политику главы правительства из-за планов вывода американских войск.