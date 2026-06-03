В России создали новейшего робота-ПВО для перехвата вражеских дронов

Инженеры разработали комплекс ПВО из двух наземных роботов для перехвата БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО «Импульс», предназначенный для защиты гражданской инфраструктуры и работы в зоне боевых действий, передает ТАСС.

Система включает в себя два наземных робототехнических комплекса, функционирующих в тандеме.

«Разработан комплекс ПВО для обнаружения и уничтожения целей на достаточно большом расстоянии. Комплекс состоит из двух видов машин – это «Импульс-РЛС» и «Импульс-Зверобой»», – пояснил технический директор компании-разработчика «Гумич РТК».

Первая машина обнаруживает беспилотники и передает координаты второй. «Импульс-Зверобой», получив целеуказание, выпускает ударный дрон для поражения угрозы. В «Народном фронте» добавили, что дистанционное управление позволяет оператору оставаться в безопасном укрытии.

Кроме того, компания представила робота «Импульс-Экскаватор» для инженерных работ на линии соприкосновения. Управление машиной осуществляется через Mesh-сеть, а ретрансляторы обеспечивают необходимую дальность связи.

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