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    3 июня 2026, 09:33 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 586 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,4%

    Tекст: Мария Иванова

    Июльские фьючерсы по индексу TTF продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки более 586 долларов за тысячу кубических метров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках в среду увеличилась на 2,4%, преодолев рубеж в 586 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF стартовали с уровня 581 доллар, прибавив 1,4%.

    К утру показатель достиг 586,4 доллара. Динамика рассчитывалась от цены закрытия предыдущей сессии, которая составляла 572,9 доллара за тысячу кубометров. В марте средняя стоимость газа взлетела почти на 60% по сравнению с февральскими значениями на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Тогда котировки впервые с начала прошлого года превысили 600 долларов. Максимальное значение за период конфликта было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Как заявил генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов. Однако в середине мая котировки вновь ненадолго поднимались выше 600 долларов. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки 620 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день цена голубого топлива закрепилась на уровне 593 долларов.

    В конце прошлого месяца котировки июльских фьючерсов достигли 569 долларов.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

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    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    2 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву

    NTV: Шредер прибыл в Москву накануне ПМЭФ

    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    @ Jens Schicke/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где его заметили в отеле Kempinski накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал NTV.

    Как предположил NTV, визит может быть связан с участием в ПМЭФ, передает РИА «Новости». «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице – Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», – сообщил телеканал.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией.

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    2 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Европа проиграла Азии борьбу за сжиженный природный газ
    Европа проиграла Азии борьбу за сжиженный природный газ
    @ Koji Sasahara/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза в мае сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за последние восемь месяцев на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Поставки сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в мае составили около 11,65 млрд куб. м, передает ТАСС. Это на 8% меньше показателей апреля и на 9,5% уступает уровню мая 2025 года.

    Снижение объемов связано с острой конкуренцией за свободные партии энергоресурса с азиатскими странами. Ситуация на рынке осложняется последствиями кризиса на Ближнем Востоке.

    Несмотря на майское падение, общие поступления СПГ в европейскую систему с начала 2026 года держатся на рекордной отметке. За первые пять месяцев объем поставок достиг 62,5 млрд куб. м, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, темпы закачки газа в европейские подземные хранилища в мае упали до исторического минимума.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критической нехватки топлива следующей зимой из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    В конце апреля танкер-газовоз со сжиженным природным газом впервые с начала конфликта прошел через Ормузский пролив.

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    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

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    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

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    2 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    @ Staff Sgt. Sean Carnes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация обсуждает размещение ядерного оружия в новых государствах Европы на фоне планов по сокращению военного присутствия на континенте, сообщает Financial Times.

    Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

    По информации издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты».

    Подобные планы продиктованы стремлением Вашингтона продемонстрировать союзникам незыблемость гарантий безопасности. Дискуссии ведутся на фоне обеспокоенности европейских партнеров решением американского президента Дональда Трампа вывести часть войск и вооружений с континента. Уточняется, что переговоры носят конфиденциальный характер.

    Накануне аналитики отмечали растущую уязвимость Трампа на внутренней и международной аренах. Политика концентрации власти вызывает сопротивление, а давление со стороны партнеров, требующих завершения конфликтов, только усиливается. При этом стратегические цели в отношении Ирана пока остаются недостигнутыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны.

    В конце мая Франция договорилась с Варшавой о проведении совместных ядерных учений.

    На фоне глобальной неуверенности в будущем Североатлантического альянса Норвегия присоединилась к французскому «ядерному зонтику».

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    1 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    @ Olivier Matthys/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал Канаду самой скандинавской страной за пределами региона и предположил возможность ее присоединения к Европейскому союзу.

    Глава шведского правительства Ульф Кристерссон выразил мнение, что Канада могла бы стать полноправным членом Евросоюза, передает РИА «Новости». Политик отметил близость ценностей двух регионов.

    «Европейский союз – это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также вопрос ценностей и того, с какими странами вы хотели бы интегрироваться в различных аспектах. Так что не мне судить, но Европейский союз – очень гостеприимный клуб для единомышленников», – заявил Кристерссон в интервью телеканалу CTV News.

    Политик также добавил, что на его родине Канаду в шутку считают самой скандинавской страной в мире за пределами самой Скандинавии. Эти слова прозвучали в ответ на обсуждение возможных перспектив вступления североамериканского государства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил присоединение Канады к Евросоюзу.

    В марте глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал это государство потенциальным кандидатом на вступление в объединение.

    В прошлом году идею интеграции с европейским блоком поддержали 44% канадских граждан.

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    2 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

    Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

    Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

    В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

    Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.

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    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


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    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    1 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал возможные меры России на отмену безвиза Сербии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты обсуждения возможной отмены безвизового режима между Сербией и Россией будут объявлены после завершения межведомственной проработки.

    «Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

    Поводом для вопросов журналистов стали сигналы из Белграда о возможной отмене безвизового режима с Россией и интерес к тому, готовит ли Москва ответные шаги и будут ли они симметричными.

    Песков отметил, что подобные решения, как правило, принимаются на основе взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербские власти рассматривают возможность отказа от безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз.

    Ранее депутат Драган Станоевич заявил о требовании Евросоюза существенно сократить выдачу россиянам вида на жительство, ПМЖ и гражданства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил выдвижение Евросоюзом Сербии условий евроинтеграции, предполагающих разрыв отношений с Россией.

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    2 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    В польском Жешуве отмечена резкая активность военных самолетов НАТО

    В польском Жешуве зафиксировали резкую активизацию военных самолетов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории крупнейшего логистического хаба вблизи украинской границы участились полеты транспортных бортов западного альянса, проанализировали информагентства на основе полетных данных.

    Усиление интенсивности рейсов стран Североатлантического альянса зафиксировано на польской территории, передает РИА «Новости». Аэропорт Ясенка в городе Жешув выступает главным транзитным узлом для поставок западного вооружения на Украину. Согласно заявлениям местных властей, через этот пункт проходит более 95% всей военной помощи от государств НАТО.

    Информацию о перемещениях подтверждают данные сервиса Flightradar24. Во вторник канадский транспортник Lockheed C-130 Hercules прибыл туда из Загреба и после разгрузки отправился обратно.

    Кроме того, из Жешува в Тбилиси вылетели британский Airbus A400M и польский Embraer-175. Отправления в Белфаст ожидает тяжелый самолет Boeing C-17 военно-воздушных сил Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в аэропорту Жешув зафиксировали аномально высокую активность медицинских самолетов НАТО. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть данный транзитный хаб на ремонт. Весной прошлого года США приостановили поставки военных грузов для Украины через этот логистический объект.

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    1 июня 2026, 09:23 • Новости дня
    Летние торги газом в Европе открылись резким ростом цен

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 570 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июльских фьючерсов в начале июня продемонстрировали уверенный подъем, достигнув отметки в 574 доллара за тысячу кубометров топлива.

    Показатели на лондонской бирже ICE увеличились на 3,6%. Июльские контракты по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали сессию с отметки 560,6 доллара, передает РИА «Новости». К утру стоимость выросла до 574 долларов за тысячу кубометров.

    Весной на европейском рынке наблюдалась высокая волатильность котировок. В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов. В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов за тысячу кубометров.

    Максимальное значение за время ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Это произошло после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 производственных линий сжиженного природного газа.

    Абсолютные исторические рекорды стоимости фиксировались на европейских площадках в начале весны 2022 года. Тогда цена взлетала до 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало беспрецедентным показателем с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи 620 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива составила около 593 долларов.

    К 25 мая цена энергоносителя на биржах Европы опустилась до отметки 553 доллара.

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